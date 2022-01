PÅ BENKEN: Sander Sagosen tilbrakte over halve kampen på innbytterkampen. Her diskuterer Christian Berge og assistenten Jonas Wille med en av de som fikk sjansen i stedet, Sander Øverjordet.

Sander Sagosen spilte lite: − Perfekt

KOŠICE (VG) Han satt over halve åpningskampen på benken. Norges største stjerne dominerte slettes ikke, men Sander Sagosen (26) var såre fornøyd med det etter 35–25 over Slovakia i EM-åpningen.

Av Jostein Overvik

Publisert: Nå nettopp

– Det var perfekt det. Det var akkurat dette vi har drømt om, sier Sagosen etter «bare» tre scoringer mot den svake vertsnasjonen. Han overlot scenen til mesterskapsdebutant Erik Thorsteinsen Toft – Sagosens kaller prestasjonen hans «imponerende».

– Vi gjorde jobben . Det var mange som meldte seg på, var spillesugne og gjorde en god prestasjon. Så det var mye å bygge videre på her, sier Sagosen som ble utvist to ganger før pause og satt på benken det første kvarteret etter pause.

– Jeg er jo en type som er giret på å spille hele tiden. Men jeg gleder meg på alle andre sin vegne. Vi er et lag hvor vi unner hverandre suksess. Det er kjempeartig at alle guttene går ut på banen med den holdningen, beskriver han.

– Jeg synes det var imponerende. Det blir spennende å se nå hva litt selvtillit kan gjøre med mange av spillerne våre videre.

– Samhandlingen vår skal sitte, men det var fint å få spart Sander i dag. Men så må han nok sikkert gå tøffere i neste kamp, sier landslagssjef Christian Berge.

Lørdag er Russland motstander. Veldig mye tyder på at russerne, som torsdag slo Litauen 29–27, går videre til hovedrunden sammen med Norge. Dermed blir kampen tellende om Norge kan spille seg til semifinalen i EM.

SCORET TRE: Sander Sagosen scoret på tre av fem skudd og ble utvist to ganger mot Slovakia.

– Vi legger ikke skjul på at det blir en gruppefinale. Jeg tror ikke mange hos er sliten etter denne kampen, sier Sagosen som ikke kjenner laget til Russland veldig godt.

– De har mye nytt og spillere vi ikke har så mye informasjon på. Så det krever ekstra mye forberedelser, mener Sagosen.

Hverken han eller kaptein Christian O’Sullivan fikk sett noe av russernes slitekamp mot Litauen.

– Jeg skal være ærlig på å si at jeg er litt overrasket over at de bare slår Litauen med to. Men russerne er av et annet kaliber enn Slovakia, slår han fast.

– Mange av de russiske spillerne spiller i Russland, men de spiller i European League og det er gode spillere, mener O’Sullivan som vant turneringen med Magdeburg sist sesong.

Info VG-børsen Norge-Slovakia 35-25 (15-11) Gruppespillet, EM. Steel Arena. Tilskuere: 1568. Dommere: Arthur Brunner/Morad Salah, Sveits - 5 p. Toppscorer, Slovakia: Tomas Urban 6. Utvisninger: Norge 5 x 2 min. Slovakia 2 x 2 min. Kristian Sæverås 7 11 redninger/31 skudd Torbjørn Bergerud 4 2 redninger/7 skudd Vetle Eck Aga 5 0 mål/1 skudd Sander Sagosen 5 3 mål/5 skudd Sebastian Barthold 6 4 mål/6 skudd Sander Øverjordet 5 1 mål/1 skudd Petter Øverby 5 1 mål/1 skudd Erik Thorsteinsen Toft BB 7 5 mål/7 skudd Kent Robin Tønnesen 6 3 mål/6 skudd Kristian Bjørnsen 6 2 mål/3 skudd Magnus Gullerud 6 3 mål/3 skudd Christian O’Sullivan 7 1 mål/1 skudd - 1 feil Harald Reinkind 4 2 mål/5 skudd - 1 feil Thomas Solstad 7 4 mål/4 skudd Kevin Gulliksen 6 3 mål/3 skudd Alexander Blonz 6 3 mål/5 skudd Christian Berge (trener) 7 Vis mer

– Det er supert at vi fikk brukt 16 mann i dag. Alle som var på banen i dag viser at de er gode nok til å spille EM, mener kapteinen.

Christian Berge likte at 13 av 14 norske utespillere kom på scoringslisten.

– Jeg liker måten vi spilte på. Vi ville veldig mye de første 10–15 minuttene. Det glødet av dem. Men så fikk roe seg, pustet litt, og så slipper vi ballen på en mye bedre måte etter hvert, beskriver han.

Sagosen samarbeider med Mats Zuccarello utenfor banen.