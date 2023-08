Kommentar

Presidenten hevet dobbel lønn: Krise for håndballen

President Kåre Geir Lios roller blir et tema for håndballen fremover.

Norsk håndball må spørre seg selv om det fortsatt er mulig å ha tillit til den øverste lederen.

Ryddighet rundt habilitet er blant det aller viktigste for at toppene i idretten skal oppleves som tillitvekkende, akkurat som i den vanlige politikken.

Derfor er det overraskende og sjokkerende at president Kåre Geir Lio og Norges Håndballforbund har satt seg i den situasjonen som TV 2 nå prisverdig ruller opp.

Med Lio som president har forbundet kjøpt konsulenttjenester fra stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling (NNL) i Bodø. Fra den samme stiftelsen har Lio mottatt rundt halvannen millioner kroner i året for oppdrag han har utført.

Forstå det den som kan.

Å gjøre seg så sårbare for spørsmål om rolleblanding blir enda merkeligere, sett i sammenheng med hvor mye fokus det over år har vært på hvordan idrettsledere forvalter posisjonene sine.

Dessverre har kulturen innad i idretten lenge vært skjemmet av at det stilles for få kritiske spørsmål internt. Det er for svake kontrollrutiner. Det skal for mye til for at tillitsbrudd får konsekvenser.

Nå er spørsmålet hvordan norsk håndball velger å forholde seg til avsløringene rundt presidentens dobbeltrolle.

Siden 2017 har Norges Håndballforbund kjøpt fri Lio fra stillingen som administrerende direktør i NNL, fordi han skulle jobbe på heltid for håndballen. Men ifølge TV 2 ble utfallet at han har hevet rundt 1,5 millioner kroner i lønn fra hvert sted.

Dermed har vi to temaer på bordet: Forbundets kjøp av tjenester fra NNL, samtidig som presidenten rir på begge hestene.

Så langt har forsøkene på å forklare seg ikke slått spesielt heldig ut for forbundstoppene.

Det argumenteres med at Lio ikke har hatt privat fortjeneste på kundeforholdet. Men han har altså mottatt lønn to steder, og inntekter fra håndballforbundet som kunde må jo ha bidratt til kassen stiftelsen har betalt ham fra.

Her er det ikke summene som er det viktigste, men de prinsipielle sidene ved at forbundet ved fire anledninger har betalt NNL for bistand i bemanningsprosesser.

Erik Langerud (t.v.) styrer administrasjonen, mens Kåre Geir Lio er president i håndballforbunet. Her er de sammen med tidligere toppkeeper Ole Erevik.

Hvorfor skulle forbundet hyre akkurat dette selskapet, dersom posisjonen til deres egen president ikke spilte inn i vurderingen?

Her er det også grunn til å stille kritiske spørsmål til vurderingene til generalsekretær Erik Langerud, som er administrativt ansvarlig.

Håndballforbundet mener at saken styrer klar av idrettens habilitetsbestemmelser, mens idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner oppfordrer til at saken undersøkes av kontrollorganene.

Det er det all grunn til å gjøre. Også det etiske rådet kan med fordel kobles inn.

Men uavhengig av hva den juridiske konklusjonen måtte bli, fremstår det uklokt og nedbrytende for tilliten å tillate en slik dobbeltrolle som Lio har hatt.

Selv trekker presidenten frem en avtale om at han kunne ta oppdrag for sin tidligere arbeidsgiver, så lenge det ikke gikk utover 100 prosent-vervet som president. Som utenforstående er det umulig å vite i hvilken grad dette har latt seg forene, men gitt nivået på godtgjørelsene må han i tilfelle ha brukt døgnets timer helt oppsiktsvekkende godt.

Uansett fremstår det uryddig når forbundet han leder blir forretningspartner med selskapet han har så tette bånd til. I en slik situasjon burde en president tatt ut langt mer sikring, og nå bør det tas en ordentlig runde i håndballen på om Lio har vist seg tilliten verdig. Når bevisstheten ikke er høyere enn dette, er denne saken en krise for håndballen.

Jeg er selv håndballforelder, og som alle andre må vi etter 13 års alder betale en ganske voksen lisenssum til «fellesskapet». Da bør vi kunne stille krav til dem som forvalter pengene og styrer norsk håndball.

Akkurat nå kjenner jeg at tilliten til toppen er betydelig svekket.