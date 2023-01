Frank Løke avslører: Sannheten om VM-skandalen

At det var brudd på alkoholreglene er allerede kjent, men nå forteller Frank Løke (42) for første gang flere – pikante – detaljer fra episoden som førte til at han ble kastet ut av landslaget for godt.

STOKKE/GDANSK (VG) – Det er mange år siden og gammel moro, sier Løke og gliser bredt når han får spørsmål om hva som egentlig skjedde da landslagskarrieren fikk en bråstopp for tolv år siden.