ELVERUM-PROFIL: Alexander Blonz er en av fem Elverum-spillere i håndball-VM. Her fra tidligere landskamp. Foto: Bjørn S. Delebekk

Elverum frykter flere smittede spillere: − Leit å høre rapportene

Elverum har sendt fem spillere til håndball-VM og synes rapportene fra mesterskapet er bekymringsfulle. Espen Nakstad forstår at de norske spillerne reagerer på VM-kaoset.

Herman Folvik

Tina Gjermundshaug

Publisert: Nå nettopp

– I utgangspunktet er vi utrolig stolte over at vi har fem spillere i VM. Men det er leit å høre rapportene som kommer, uten at vi får gjort så mye, sier Mads Fredriksen, daglig leder i Elverum Håndball.

Klubben har nå Simen Holand Pettersen, Thomas Solstad og Alexander Blonz for Norge, Dominik Mathe for Ungarn og Luc Abalo for Frankrike i VM.

Torsdag ble det rapportert om ni positive tester i mesterskapet. Det dreier seg om fire spillere fra Kapp Verde (hele laget skal testes fredag), to spillere fra Slovenia (som testes på nytt), én spiller fra Brasil (hele laget skal testes fredag), ett tilfelle som fra USA og en journalist fra Portugal.

En spiller smittet

Nicolas Robinson skulle spilt VM for USA, men laget trakk seg etter stort smitteutbrudd. Robinson fikk påvist covid-19, og er isolert i Danmark til han tester negativt.

– Veldig synd for Nicolas. Han har drømt om VM hver dag i flere år. Vi skal gi han litt tid til å komme seg både fysisk og mentalt, før vi hjelper han med å rette blikket fremover, sier Fredriksen.

SMITTET: Nicolas Robinson er isolert på hotellrommet i Danmark. Foto: Privat/NTB

Norges superstjerne Sander Sagosen refset arrangørene og kalte forholdene en parodi.

– Vi får bare stole på at det blir bedre etter hvert, og at landslaget har gode smittevernsregler. Den største frykten er at våre spillere skal bli syke og satt igjen i Egypt, eller bringer med seg smitte hjem. Men vi må bare ta forholdsregler, sier Fredriksen.

– Det er alltid en smitterisiko, selv om du bare drar på butikken. Vi har fått de samme dokumentene som forbundet om at det skulle ha vært en boble. Det er leit at det ikke har svart til forventningene, sier legger Fredriksen til.

Nakstad: Kan bli vanskelig

Norges lege, Thomas Torgalsen, fortalte at arrangøren har plassert en teststasjon i samme etasje som Norge bor.

– Jeg forstår godt at spillere reagerer på at tiltakene ikke er så gode som man kanskje hadde sett for seg. Her blir det viktig å følge reglene og rådene man vet er fornuftige, og være forsiktig. Selv om rammene rundt arrangementet setter begrensninger for hva som er mulig, sier Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

Ifølge Worldometers har Egypt hatt rundt 1.000 daglige påviste tilfeller av covid-19 den seneste uken.

– Det er klart det kan bli en vanskelig situasjon, og smittesituasjonen er annerledes i utlandet enn den er i Norge akkurat nå. Og det er ulike systemer i ulike land. Det tror jeg er noe man må ta høyde for hvis man er idrettsutøver, og vil utøve idretten sin i utlandet, sier Nakstad.

Hasan Moustafa, det internasjonale håndballforbundets president, har tilbakevist kritikken som har kommet.

– Det er ingen problemer. Sikkerhetsmessig og sunnhetsmessig går det veldig bra, sa Moustafa, som selv er fra Egypt, til danske TV 2.