TEAM-SJEF: J.D. Orr har nettopp landet i Kairo. Han forsøker å koble seg på internett for å få oversikt over situasjonen. Foto: Joachim Baardsen

USA ute av VM etter smitteutbrudd

KAIRO (VG) Norges gruppemotstander USA har trukket seg fra håndball-VM etter at troppen er rammet av et stort smitteutbrudd. På flyplassen i Kairo forteller lagleder J.D. Orr om en svært uoversiktlig situasjon.

Joachim Baardsen

Herman Folvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er kaotisk. Det er veldig, veldig uavklart. Det er noe vi aldri har sett før. Vi prøver bare å finne ut hva vi skal gjøre nå. Jeg må finne meg noe Wifi, for å høre med de andre om hvordan situasjonen er og sørge for at vi har lag. Vi har noen på en provisorisk liste vi kan hente inn, sier Orr til VG.

Resultatet på prøvene kom tilbake mandag kveld. De viste at trener Robert Hedin og ytterligere 18 menn i troppen er positive for coronaviruset. Tirsdag skal USA ha fått svar på ytterligere tester.

– Etter omfattende diskusjoner har vi sammen med Det internasjonale håndballforbundet konkludert med at det beste vi kan gjøre for 2021-VM og for den fremtidige veksten av håndball i USA, er å trekke deltakelsen vår i årets turnering, skriver USA i en pressemelding.

– Det var et sjokk, sier lagleder Orr om smitteutbruddet.

– Spesielt med tanke på omfanget. Det var ingen som så det komme. Vi prøver å forstå roten til problemet, forteller amerikaneren, mens han leter etter internett-tilgang for å diskutere med Hedin og de andre i USA-teamet.

Orr, som VGs reporter og andre med tilknytning til VM som landet i Kairo tirsdag kveld, avla både en hurtigtest og en PCR-prøve. Amerikaneren var spent på svaret da han pratet med VG. Et par timer senere kom imidlertid nyheten om at landet ikke kan delta.

Sveits tar i stedet plassen.

les også Tsjekkia trekker seg fra håndball-VM etter smitteutbrudd

TEST: USAs lagleder J.D. Orr blir testet for coronaviruset på flyplassen i Kairo. Foto: Joachim Baardsen

Thomas Torgalsen, lege for den norske håndballtroppen, hadde fått med seg smitteutbruddet i lagene til Tsjekkia (som har trukket seg), Brasil, Kapp Verde og USA før beslutningen om at sistnevnte står over ble tatt.

– Det er et tegn på at systemet virker. Jeg er rimelig trygg på at det skal gå fint med de som kommer gjennom nåløyet. Jeg tror det blir roligere når lagene har kommet på plass, sier Torgalsen til VG.

Han trodde ikke det ble kamp mot USA på lørdag.

– Det er vel lite sannsynlig. Jeg ser ikke hvordan det kan skje at de skal komme seg gjennom testkravene. Det ville vært veldig rart, men skulle det skje, må vi bare stole på systemet, sa Torgalsen tidligere tirsdag kveld.

Han sier at smitteutbrudd i ulike VM-tropper ble et samtaleemne i den norske leiren, men at spillerne har fokus på det sportslige og er godt informert om tiltak de kan gjøre for å beskytte seg selv.