FRANSK JUBEL: Kentin Mahe og keeper Yann Genty feirer seieren. Foto: Anne-Christine Poujoulat / POOL / AFP POOL

Island klarte ikke å hjelpe Norge i VM

(Island-Frankrike 26–28) Sander Sagosen fikk nesten oppfylt sin bønn om hjelp fra Island i håndball-VM. Men våre nordiske naboer måtte til slutt gi tapt for Frankrike.

Dermed er det fortsatt høyst usikkert om Norge klarer å spille seg til kvartfinalen i Egypt-VM. Trolig må Sagosen & co ha hjelp av Frankrike. Norge møter søndag islendingene i den siste kampen i hovedrunden.

Unge Viktor Hallgrimsson (20) holdt Island inne i kampen med fantastiske redninger, men så satte Frankrike Yann Genty i sitt bur på slutten - og han bidro sterkt til at Island måtte gi seg.

– Dette viser hva en målvakt har å si. Det er han som snur det for Frankrike, uttaler Kristian Kjelling på TV3-sendingen. Mens Dika Mem satte inn avgjørende scoringer og ble fransk toppscorer med syv mål.

VINGSTJERNE: Storscorer Bjarki Mar Elisson scoret ni ganger, men det hjalp ikke. Foto: Petr David Josek / AP POOL

– Vi kan få hjelp. Det er så absolutt mulig at Island kan ta poeng mot Frankrike, sa Sander Sagosen til VG før kampen.

Om Island hadde stjålet poeng fra Frankrike, ville Norge være klare for VM-kvartfinalen med seier over Algerie fredag og Island søndag.

– Island er håpet. De kan ta poeng mot Frankrike, sa TV 2-ekspert Bent Svele.

Islendingene spilte først og fremst for sin egen mulighet til kvartfinale. Med seier over Frankrike og Norge ville de gå videre om Portugal slår Frankrike søndag. Nå er Islands håp ute.

Frankrike ledet 16–14 ved pause, men Island storspilte fra start i 2. omgang og ledet 21–19 og 22–20. Frankrike slo tilbake, men lagene var likt på 24–24. Frankrike ledet 25–24 og dro ifra i de hektiske sluttminuttene.

Viggo Kristjansson spilte stort i 2. omgang for Island og scoret syv mål, men fire minutter før slutt måtte han hinke skadet av banen. I tillegg fikk Ellidi Vidarsson rødt kort, så Island måtte klare seg uten også ham.

Også toppscorer Bjarki Mar Elisson bidro med mye for Island. Han scoret ni mål , men misset på sine siste forsøk på gode Genty.

Tidligere fredag tapte Sveits 29–33 for Portugal. Dermed er Norge trolig avhengig av hjelp fra Frankrike for å nå kvartfinalen i VM. Portugisisk seier over Frankrike med ett til seks mål gjør at Norge er ute av VM.