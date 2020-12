12 PÅ RAD: Stine Bredal Oftedal har vært på banen i 12 av de 13 sak seierne mot Danmark. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Bredal Oftedal er Danmark-eksperten: − Gir oss stor selvtillit

KOLDING (VG) Norge har vunnet 13 ganger på rad mot Danmark. Stine Bredal Oftedal har vært viktig i 12 av dem. Det tar hun med seg inn i EM-semifinalen fredag.

Publisert: Nå nettopp

– Det gir oss stor selvtillit. Ingen tvil om det, svarer Bredal Oftedal på VGs spørsmål og minner i neste setning om at Danmark er i «en veldig flyt nå».

Tallenes tale er klar foran Danmark-Norge: Norge har vunnet 13 strake kamper siden 2014 (dansk seier i Møbelringen cup). Norge har vunnet syv strake avgjørende kamper i mesterskap siden 2002 (dansk seier i EM-finalen).

Stine Bredal Oftedal har opplevd tre seire over Danmark denne høsten og har spilt hele 12 av de 13 kampene på rad med seier. Camilla Herrem, Silje Solberg og Emilie Hegh Arntzen har spilt 11 av dem.

– Det viktigste er å få satt et godt fysisk forsvar og få løpt kontringer på dem. Jo mer vi får utnyttet løpsfarten, jo bedre er det for oss, mener Bredal Oftedal. Hun understreker at hun ikke bryr seg så mye om tallene.

Det gjør slettes ikke Sandra Toft.

– Vi henger oss altså ikke opp i statistikk. Det bruker vi ikke tid på, hevder Danmarks keeper med 44 prosent redninger da Russland ble gruset 30–23 tirsdag kveld.

– Det har skjedd en endring. Vi går roligere til kampene. Det er ikke like mye stress og panikk. Vi er ikke så redde lenger, men gleder oss til hver kamp, beskriver 31-årige Toft som håper å vinne karrierens første medalje i et mesterskap.

Så sent som i fjor opplevde Toft tap for Norge under VM. Men både kampen i Kumamoto (22–19) og EM-seieren i Helsingborg for fire år siden (22–20) har vært langt jevnere enn mange av de andre kampene.

– Danske har vært gode lenge, men har ikke fått ut potensialet. Nå er de i flyten. Da spillere de lettere samme musikk og danser sammen dansen, beskriver Thorir Hergeirsson.

Norge tapte 1–3 på Bislett stadion i den aller første landskampen mot Danmark i 1947. Danmark var storesøster i Norden gjennom mange år, tok VM-sølv allerede i 1962, og slo Norge i 15 strake kamper før kvinnelandslaget endelig klarte å slå de danske kvinnene på Island i 1964. Da med to ganger Høyrestatsråd Wenche Frogn Sellæg (nå 83) i mål.

På 1990-tallet slet Norge tungt mot Anja Andersens Danmark og tapte 10 av 11 kamper mot danskene før landslagskarrieren til Anja tok slutt i 1998. Danmarks landslagssjef påpeker at alle seiersrekker en gang tar slutt.

– Vi har sjansen til å by opp til riktig, riktig fet håndballkamp som kan minne om de gode gamle dager mellom Danmark og Norge, sier Jesper Jensen.

Sist gang Norge spilte en svært viktig kamp mot danskene i Boxen endte det med 29–19 i EM-semifinalen for 10 år siden. Norge vant EM-gullet dagen etter med Katrine Lunde, Heidi Løke, Marit Malm Frafjord, Camilla Herrem, Nora Mørk og dagens trener, Tone Larsen, på laget. Stine Bredal Oftedal ble satt ut rett før semifinalen. Hergeirsson var landslagssjef da også.

TRIVES I HERNING: Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk på vei inn på hotellet i Herning. De har opplevd både VM- og EM-gull i den danske byen på Jylland. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Fem år etter kom Norge tilbake til Herning og vant VM-gull. Minnene kunne ikke vært bedre fra dansk håndballs katedral – vanligvis fylt med 12.500 tilskuere. Fredag blir det null.

Jesper Jensen ser ingen svakheter i det norske laget.

– Nei, det har jeg ikke sett. Norge er Norge. De kjører full spiker i to ganger 30 minutter. Så holder motstanderlaget følge i 30 minutter, 45 minutter, eller ikke i det hele tatt, sier treneren som til daglig har seks norske spillere på laget i Esbjerg.

– Hver gang vi slipper opp gassen mot Norge så løper de kontra på oss. Utfordringen mot Norges er kontringsmaskinen og den skal vi holde unna. Vi klarte det bra i de to kampene før EM, sier Jensen og viser til de to tapene i Vejle i slutten av november.

– Vi har et godt bilde av hva vi ønsker å gjøre, sier han og legger til:

– Vi har fått så stor tro på at vi kan slå Norge. Vi har ikke vunnet mot dem i en betydelig kamp siden 2002, men nå har vi slått Spania og Russland.

Danmark har bare tapt en kamp i EM: 23–20 for Frankrike. Norge har vunnet seks strake kamper med 11 måls margin i gjennomsnitt.