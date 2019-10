VIPERS-STJERNER: Fra v.: Ragnhild Valle Dahl, Silje Waade, Heidi Løke og Marta Tomac. Her fotografert mot FTC nylig. Foto: Tor Erik Schrøder

Storhamars sjokktap gjør at Vipers er alene i tet

(Storhamar – Fana 26–27 og Molde – Vipers 24-33) Storhamar pådro seg et sjokktap mot Fana. Dermed er Vipers fra Kristiansand allerede alene i tet i kvinneserien.

For i motsetning til Storhamar, feilet ikke Vipers under sitt besøk i Molde. Det endte med seier 33–24.

Anført av Christine Karlsen Alver (19) ødela Fana onsdagskvelden for tilskuere på Hamar. Hun scoret på åtte av 13 skudd og imponerte også med sine målgivende.

I fjor fikk Vipers sesongens eneste serietap mot nettopp Molde. Det klarte Romsdals døtre ikke å følge opp denne gang.

Vipers ledet med fem mål ved pause og i løpet av den første halvparten av 2. omgang var ledelsen nesten fordoblet.

Det skjedde til tross for at Moldes målvakt Ine Karlsen Stangvik sto veldig bra. I det andre målet fikk kinesiske Yang Yurou (23) sin Vipers-debut i 2. omgang.

– Vi spiller fornuftig, fastslo Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til TV 2.

I fjor bommet Vipers på 28 skudd da de tapte. Det ga trener Ole Gustav Gjekstad klar beskjed om at han ikke ville ha noen reprise av. Han fikk ønsket oppfylt.

Gjekstad sa at han hadde brukt litt utestemme etter skuffelsen i Kroatia i helgen, da de tapte for Podravka.

– Jeg sa til jentene på forhånd, at jeg trodde vi ville tape for Molde om vi spilte like dårlig som mot Podravka.

– Storhamars tap var overraskende. Men det er tøft program med Europa-spill hver uke, sa Gjekstad i TV 2-intervjuet.

Byåsen følger på 3. plass etter å ha knust Gjerpen onsdag kveld. Follo med to poeng og Sola uten poeng ligger på nedrykksplassene.

I kvartfinalen i herrenes cup vant regjerende mester Elverum 29–25 over nivå to-laget Kristiansand (med Svenn-Erik Medhus bakerst).

Fjorårsfinalisten Halden er også videre til semifinale etter 33–28 over Runar Sandefjord, mens FyllingenBergen vant lett 37–25 borte mot Bækkelaget. Den siste kvartfinalekampen, mellom Drammen og Haslum, går torsdag.

