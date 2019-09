FIKK BANK: Elverum fikk det tøft mot Danmarks beste lag i Champions League. Her Sigvaldur Gudjonsson under sluttspillet i Norge sist vår. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Stortap for Elverum i Champions League: - Vi møter overmakten

(Elverum-Aalborg Handball 24-34) Elverum ble overkjørt på hjemmebane av Aalborg i første kamp i Champions League. Trener Michael Apelgren var skuffet etter kampen.

Elverum har satt publikumsrekord med salget av billetter til kampen mot Paris St. Germain senere i gruppespillet, men det norske laget fikk en leksjon mot Aalborg Handball i sin første hjemmekamp i gruppespillet.

I timålstapet fikk hjemmelaget prøve seg mot toppnivået i Europa. Men kampen viste tidlig klasseforskjell på den norske og danske mesteren.

– Vi gjør en skuffende innsats. Selv om det skal være et skille på den norske og danske mesteren så skal vi ikke være fornøyd, sier Elverum-trener Michael Apelgren i intervjuet med Viasat etter kampen.

Han sier de vet hvor nivået ligger, men at de blir straffet hardt for feil. Samtidig påpeker han at Elverum ikke var i nærheten av å hamle opp med den danske motstanderen.

– De kjemper som f...., men vi møter overmakten i dag. Slik blir det noen ganger i høst, sier Apelgren.

Sebastian Barthold scoret syv mål for Aalborg. Også Mishels Liaba (tidligere Elverum-talent) og keeper Kristian Sæverås spilte for det danske laget.

– Vi har ambisjoner og har lyst til å gå videre. Da blir Elverum både hjemme og borte nøkkelkamper for oss, sier Barthold i intervjuet etter kampen.

Ved pause lå hjemmelaget under med seks mål, etter å ha vært bak med bare ett mål 19 minutter ut i kampen. Viasat-ekspert Ole Erevik mener han har sett at Elverum har sluppet billig unna når de selv har gjort feil i serien i Norge.

– Det er brutalt. Hver eneste gang du gjør en feil så ligger ballen i nettet 40 meter bak deg. De blir ikke straffet like hardt av Halden og Runar. Men når du møter Aalborg blir det hard straff på direkten, sier Erevik i studio etter kampen..

Elverum-spiller Magnus Fredriksen påpeker at flere spillere ikke har erfaring fra dette tøffe nivået.

– Dette var første kamp på dette nivået for mange. Vi startet friskt, men så blir vi litt slitne, sier Fredriksen.

Nå venter det tyske storlaget Flensburg-Handewitt allerede onsdag i den tøffe gruppen.

– Vi kan droppe skitsnakket. Det blir veldig vanskelig, sier Apelgren og ler.

