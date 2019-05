KJEMPET MOT OVERMAKTEN: Larviks Monica Habbestad Ingri (i midten) har spilt fra seg ballen i kamp med Linn Jørum Sulland. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Dette kan være farvel med Larvik

LARVIK (VG) (Larvik-Vipers 17–34, totalt 26–73) Tidligere Champions League-vinner Larvik har tapt med 47 mål over to semifinaler mot Vipers. I verste fall var dette farvel med Vestfold-klubben på øverste nivå.

På det meste i glansdagene var det over 4000 tilskuere. Fredag kveld var det 243 som så et ungt Larvik-lag kjempe som besatt - men være sjanseløs mot Norges nye storklubb på kvinnesiden, Vipers fra Kristiansand. Gjestene vant 34–17 fredag - etter 39–9 i den første semifinalen onsdag.

– Dere er fantastiske. Dere er Larviks nye superhelter. Ikke mange hadde turt det dere har gjort, sa den tidligere LHK-stjernen Anja Hammerseng-Edin i en emosjonell tale til de unge spillerne etter kampen.

Alle de ordinære Larvik-spillerne ble oppsagt i månedsskiftet februar/mars og kontraktene gikk ut i månedsskiftet april/ mai.

Det er fortsatt ikke avklart om Larvik får eliteserielisens neste sesong. Klubben kan bli flyttet ned til nivå to.

Det var en ganske surrealistisk scene da Larvik-spillerne sto med hver sin rose og mottok trampeklapp fra publikum - til tross for at de har tapt til sammen 73–26 over to semifinalekamper.

– Jeg håper virkelig at Larvik kommer opp og stå igjen så fort som mulig, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

– Det handler om å beholde lisensen og være elitelag, og hvis de ikke klarer det, så håper jeg at de uansett kommer så fort som mulig tilbake.

BAKLENGS: Larvik-målvakt Victoria Solli Berg var god, men her må hun gi tapt mot Vipers' Linn Jørum Sulland. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Men det krever kompetanse i flere ledd, og jeg håper at man orker å stå på videre.

Ole Gustav Gjekstad ledet Larvik HK til to Champions League-finaler og har bidratt sterkt til at kilovis med sølv har endt Vestfold-byen.

– Er det spesielt for deg med Larvik?

– Ja, det er det. Det blir litt mindre spesielt når så mange er borte fra jeg jobbet der, men jeg håper virkelig at Larvik består. Ikke minst med tanke på mange av de frivillige, som har lagt ned utrolig mange timer for klubben.

SUPPORTERNE: Det var glissent på tribunene, men noen holder fortsatt koken blant Larvik-fansen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Larvik HKs styreleder Marion Eriksen Wold er ordknapp til VG når vi spør om dette kan være det siste vi ser av klubben på topplan på en stund:

– Vi har levert alt vi skal til lisensnemnda og venter på svar.

– Flytter dere fra Arena Larvik og tilbake til Bergslihallen neste sesong?

– Det er det ikke avgjort noe om.

– Men frykter du at Larvik blir degradert til nivå to?

– Vi har som sagt levert vår søknad om lisens og venter på svar - som alle andre.

Lars Hojem Kvam, som er leder for medier og kommunikasjon i Norges håndballforbund, sier:

– Fristen for å søke elitelisens gikk ut 30. april. Vi kan bekrefte at Larvik har søkt. Nå er vi inne i en fase hvor elitelisensnemnda vil bruke tid på å behandle alle søknadene. Avgjørelsen er derfor ikke klar før om noen uker. Det er vanskelig å love noe mer nøyaktig tidspunkt enn det.

Larvik hadde i tillegg til spillerne fra jenter 18-laget, tre av A-spillerne med mot Vipers fredag: Guro Rundbråten, June Andenæs og ikke minst målvakten Alma Hasanic Grizovic, som storspilte i starten.

Larvik scoret de første fem minuttene like mange mål som i hele 1. omgang i den første kampen. Det sto 6–3 til Vipers etter de første 10 minuttene og 11–6 etter 20 minutter. Larvik holdt overraskende bra følge, og det sto 17–9 til pause.

Vipers skal neste uke ut i semifinalespill i Champions League mot Györ. 17 baklengsmål mot Larvik var ikke noen god generalprøve for Gjekstads jenter.

