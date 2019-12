STERK IGJEN: Silje Solberg leverte den fjerde gode VM-kampen på rad. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Folkebørsen: Solberg på topp nok en gang

KUMAMOTO (VG) (Norge-Angola 30–24) For fjerde VM-kamp på rad var Silje Solberg på toppnivå. Målvakten har sin klare del av æren for at Norge er videre til hovedrunden.

Nå nettopp

Før pause reddet de norske keeperne 13 av 25 skudd. Solberg tok 11 av dem, mens Andrea Austmo Pedersen også bidro sterkt til 13–12-ledelsen ved pause med to svært gode strafferedninger.

Etter hvilen fikk håndballjentene luken de trengte. På en dag da mange varierte, sto Emilie Hegh Arntzen frem som Norges beste utespiller med seks mål og syv målgivende pasninger.

Bli med å sett dine poeng på på VGs folkebørs. Her er våre karakterer på spillerne.

Publisert: 05.12.19 kl. 13:58

Mer om