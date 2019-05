DEBUTANT: Kristine Hårtveit Thomassen spilte det siste kvarteret for Vipers – og scoret fem mål. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Håndball-parodi i semifinalen: Vipers vant 39–9

(Vipers-Larvik 39–9) Semifinalekampen ble ikke uventet en ren parodi på håndball: Den gamle mesterklubben Larvik ble slått 39–9 av Vipers i Kristiansand.

Larvik HK meldte mandag kveld at ingen av denne sesongens spillere i A-lagstroppen var aktuelle for de to semifinalene. Laget mot Vipers ville derfor bestå av spillere fra det nyopprykkede 2. divisjonslaget hos LHKs samarbeidsklubb Larvik Turn og fra rekruttlaget. Riktignok kom de til enighet med to spillere om å stille: Strekspilleren June Andenæs (35) og målvakten Guro Rundbråten (29) - men den gamle storheten var som ventet sjanseløs.

Eline Fagerheim voktet målet for Vipers. Det mest spennende var hvor mange «pol-baller» hun klarte.

Ellers fikk Randesunds Kristine Thomassen sin debut for Vipers det siste kvarteret - og hun scoret like godt fem mål. Hun fikk også lov til å ta straffe. De andre spillerne gjorde alt for at hun skulle få en god følelse i debuten.

Jeanett Kristiansen spilte bare det første kvarteret av 2. omgang. Etter fire kjappe mål fastslo Ole Gustav Gjekstad at hun var i form - og lot henne hvile resten.

Det sto 20–3 ved pause.

– I dag er målet å løpe mest mulig og sette fart i kampen, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til VG tidligere onsdag.

Han stilte med sitt beste lag, men benyttet muligheten til å rullere.

Vipers skal spille semifinale i Champions League om halvannen uke. Motstander er Györ. Gjekstad innrømmet før kampen at han gjerne skulle ha hatt sterkere motstand før den kampen.

Publisert: 01.05.19 kl. 18:25