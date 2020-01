HEIER PÅ SANDER: Hanna Bredal Oftedal støtter Sander Sagosen i Trondheim. Her etter åpningen mot Bosnia-Hercegovina. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sagosen ladet opp med kjæresten: – Gir meg veldig energi

TRONDHEIM (VG) På italiensk restaurant fikk Sander Sagosen (24) akkurat det påfyllet han trengte foran gruppefinalen mot Portugal. Hanna Bredal Oftedal (24) er imponert over kjæresten sin.

– Når vi treffes så er vi bare kjærester og ikke noe annet, sier hun til VG. Etter å ha gjennomført en styrkeøkt og et møte med pressen var Sagosen klar det – uten tvil – viktigste på mandagsprogrammet.

– Hun gir meg veldig energi, forklarer han.

Håndballparet kunne ta en aldri så liten feiring. Sagosen har levert en fantastisk EM-åpning og Bredal Oftedal tok tidligere mandag eksamen i pedagogikk.

– Det går begge veier når vi møtes. Selvsagt snakket vi om kampen hans mot Frankrike. Men vi snakket også om min eksamen, forteller Hanna til VG.

Den tre år yngre søsteren til Stine Bredal Oftedal har også landskamper for Norge, men i høst ble hun nødt til å sette strek for karrieren i danske Silkeborg-Voel på grunn av skade i fotbladet.

– Det er både òg. Det er tøft for meg å se at hun må gi slipp på noe som hun har syntes vært så gøy så lenge. Men for meg så er det jo veldig fint at vi kan bo sammen og få mer tid sammen, sier Paris-baserte Sagosen.

Han har hatt kjæresten på tribunen både mot Bosnia-Hercegovina og Frankrike i Trondheim Spektrum.

KONGEN AV TRONDHEIM: Ingen tvil om hvem som er hetest i Sander Sagosens hjemby nå. Her er EM-helten ved utløpet av Nidelven. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Jeg er veldig imponert, sier hun og peker på at samboeren hittil i EM slettes ikke har vært tynget av hverken ytre eller indre press. Men i stedet senket motstanderne med 22 scoringer og 14 målgivende pasninger i hjembyen.

– Det som skiller Sander fra mange andre, er at virkelig tør tro på ting. Han er mentalt sterk og tviler sjelden. Derfor får han også gjennomført det han tror på, mener kjæresten og har selv spilt topphåndball i Frankrike i tillegg til Danmark og Norge.

– Jeg kjenner ikke mange som ham. I hvert fall ikke blant jenter som spiller håndball. Vi er ikke bygd på samme måten. Han tør si hva han tror på og stoler på seg selv, forklarer hun.

Sander Sagosen har alltid sagt at han skal bli best og sa rett før EM-åpningen til VG at han aldri har vært bedre. Men han er ikke blitt beskyldt for å være brautende.

– Jeg synes jo ikke han er arrogant, sier Hanna Bredal Oftedal.

– Men han tror sterkt på laget, seg selv og trener Christian Berge.

Mandag ettermiddag spiste paret pizza sammen i Trondheim.

– Jeg tenkte at han hadde bruk for denne typen mat nå. Han får nok av det andre, forklarer kjæresten.

Sander Sagosen trenger mat. Han blåser ut enormt med energi i kampene.

Han er en hovedårsak til at Frankrike snart skal reise hjem fra EM:

Han mistet noen kilo under EM i Polen for fire år siden og gikk ned hele seks kg i Frankrike-VM året etter.

– Etter kamp forsøker jeg å få i meg ikke bare ett måltid, men to. De er ikke store, men jeg sliter ofte med å få i meg mat rett etter kamp. Jeg prøver å få i meg mest mulig karbohydrater, fisk, litt sunt, og etter det prøver jeg å ha med meg isprodukter og yoghurt på rommet, forklarer han.

Der hygger han og romkamerat Magnus Abelvik Rød seg med TV 2-serien «Okkupert».

– Så nå vi lærer litt politikk. Vi har god stemning på rommet, forklarer han.

TV 3s ekspertkommentator Kristian Kjelling var selv stor stjerne i begynnelsen i første halvdel av 20-årene. Men han tror Sagosen har det enklere.

– Rammeverket rundt spillerne er et helt annet nå, mener Kjelling.

– Jeg koser meg i «spotlighten», beskriver Sagosen selv.

– Selvfølgelig får jeg med meg alt. Jeg er ikke noe redd for å lese om mesterskapet. Jeg har gode erfaringer med det, sier han. Men minner om at det er grense for alt. det kan bli for mye rundt de største kampene.

– Sander er blitt voksen og har god rutine på å spille mesterskap. Dette skal han holde hele EM ut, mener Christian Berge.

Her er målvakten Norge må løse tirsdag:

Leggetider og strenge retningslinjer er helt uaktuelt for landslagssjefen. Det var heller ingen tvil om at Sander slapp løs fra EM-hotellet Scandic Nidelven da Hanna kalte mandag.

– Klart det er viktig for ham. Det hadde vært å skyte seg selv i foten å låse ham inne på hotellet. Spillerne våre er nødt til å ha frihet. De får legge opp deler av dagen sin selv, sier Christian Berge.

Men tirsdag tar han tilbake regien. Gruppefinalen mot Portugal betyr at Norge har muligheten til å ta med seg to poeng til hovedrunden i Malmö senere i uken.

– Vi skal ha med oss tre seire med oss fra Trondheim. Vi er ikke fornøyde med å slå Frankrike. Nå søker vi nye utfordringer og det skjer mot Portugal. Det blir en ny knalltøff kamp, spår Sagosen selv.

Kjæresten får han ikke med seg til Sverige. Hun avslutter EM-oppholdet etter kampen tirsdag og drar til Oslo for å jobbe for den videregående skolen Wang Toppidrett.

– Jeg skal til Paris på treningsleir med skolen. Men kanskje kommer jeg til Stockholm om det blir EM-finale, sier Hanna Bredal Oftedal.

Publisert: 14.01.20 kl. 18:01

