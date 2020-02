PAUSE: Silje Solberg har hatt en tøff runde med krystallsyken, men skal være på bedringens vei. Foto: Fisker, Claus / Scanpix Denmark

Solberg rammet av krystallsyken: – En god blanding mellom fyllesyke og sjøsyke

Silje Solberg har i halvannen uke vært satt ut av spill på grunn av krystallsyken som fører til kraftig svimmelhet og kvalme. Men landslagskeeperen frykter ikke for at hun skal miste håndballjentenes OL-kvalik i mars.

– Det føles som en god blanding mellom fyllesyke og sjøsyke. Det går ut over livskvaliteten, beskriver Silje Solberg selv til VG.

– Det er kjedelig å ikke få trene og spille, men jeg håper å snart være tilbake på banen. Det går bedre nå.

Hun fikk det første anfallet rundt nyttår og ble på nytt rammet av den svært ubehagelige lidelsen i begynnelsen av februar. Hun spilte ikke tirsdagens toppkamp i Ungarn der hennes klubblag Siofok slo Ferencvaros i Budapest. Men var i stedet hos en ekspert på krystallsyken i Oslo.

– Det var veldig viktig og lærerikt. Jeg fikk mer kunnskap og kunnskap om hva jeg kan gjøre for å få krystallene ut av øregangene, forteller hun etter å ha vært hjemme i Norge i en uke på grunn av problemene.

Ifølge helsenorge.no er krystallsyke en tilstand hvor man får kraftige anfall av svimmelhet, og det kjennes ut som omverdenen snurrer rundt. Anfallene varer vanligvis 10–20 sekunder.

– Krystallsyken – eller det vi kaller godartet posisjonssvimmelhet – fører til svimmelhet og kvalme. Bitte små krystaller løsner i ørets buegang. En veldig ubehagelig ting å få, men helt ufarlig. Det er anbefalt å gjøre gradvise øvelser for å komme tilbake til det normale. Først med øynene, så med hodet, og så videre, beskriver landslagslege Anne Froholdt.

Norge trenger det soleklare førstevalget når Montenegro, Romania og Thailand er motstandere i Podgorica om en måned. To nasjoner går til Tokyo-OL. Solberg var blant Norges beste spillere under VM i Japan før jul og er svært lysten på OL-spill etter at hun ble vraket til Rio-troppen for fire år siden.

– Jeg har veldig lyst til å være med der. Det tror jeg går bra, sier landslagskeeperen.

– Jeg tror Silje er bra igjen til da. Dette går den riktige veien så jeg er ikke noe redd for at hun ikke kan spille 20. mars. Alle skader er kjedelige, men dette behøver ikke å slå dårlig ut for henne på litt sikt. En liten pause kan være av det gode også, sier Anne Froholdt til VG.

Det er uvisst nøyaktig når målvakten kommer tilbake på banen.

– Hun har vært rammet av dette en gang tidligere. Det er vanskelig å si noe helt klart om når hun kan komme tilbake i kamp, sier Froholdt

– Det er vanskelig å si hvorfor hun har fått dette. Man kan kanskje tenke at det er på grunn av at hun står i mål og av og til får baller i hodet. Men vi har ingen holdepunkter for at det er slik.

Selv forteller Silje Solberg at hun drar tilbake til Ungarn kommende søndag. Hun har de siste dagene kommet i gang igjen med det hun kaller «forsiktig trening».

