FRA TÅRER TIL GLEDE: Heidi Løke gråt da hun fikk beskjeden om kneskaden i Stavanger. Men bare seks dager etter

Heidi Løke om sitt skadedrama: – Jeg trodde ikke det var sant

Heidi Løke gikk fra tårer til suksess – fra langtidsskade til toppscorer i Champions League – på bare seks dager. Den 36 år gamle strekspilleren fikk et følelsesutbrudd som gikk hardt utover utstyret. Men skjønte bare ikke at hun var alvorlig skadet.

– Jeg trodde ikke det var sant. Men jeg har sett andre fått alvorlige skader uten at det har sett alvorlig ut. Så det kan jo skje meg også, sier hun til VG. Onsdag kveld møter hun Sola i seriekamp med Vipers i Kristiansand.

Etter at Løke fikk en vridning i kneet mot Brasil fredag 27. september gikk det nesten to døgn før Håndballforbundets lege fastslo at operasjon ikke var til å unngå. Roten på menisken i høyre kne hadde løsnet og måtte sys på igjen.

– Veldig spesielt. Det var en litt merkelig situasjon, men jeg ble selvfølgelig satt ut. Jeg kastet alt av sko og knebeskyttere rett i søppelet på hotellrommet i Stavanger. Det er svært kjedelig ikke å få gjøre det en elsker, sier Løke.

Løke var både sint, fortvilet og tårevåt. Hun ble forespeilet 5–6 måneder uten VM og uten det etterlengtede comebacket i Champions League. Det var sjokkerende å få beskjeden om at det meste av sesongen plutselig hadde gått fløyten.

Men håndballstjernen klarte ikke å slå seg til ro med sakens fakta.

– Jeg spilte jo videre mot Brasil, men kjente at det var noe som ikke helt stemte i kneet. Jeg tenkte aldri at det var noe alvorlig og vurderte om jeg skulle si fra eller ikke. Men jeg gikk til fysio og lege og det slo ut på menisk-testen de tok. Så ble MR-bildene tatt.

Etter hjemkomsten til Sandefjord økte skepsisen ytterligere. Den påfølgende dagen måtte hun «jakte» på sønnen Oscar (2) som spurtet av sted.

– Det var sikkert 100 meter med flere stopp. Men jeg fikk ikke vondt etterpå, sier hun. På kvelden snakket hun med Olympiatoppens spesialist i ortopedi, Marc Jacob Strauss, på telefon. Dansken hadde selv i helgen blitt tilsendt MR-bildene på hockeyturnering med sønnen i Sverige.

– Det så ut som en meniskrot skade, sier han til VG.

– Også Strauss tolket at jeg hadde en skade på meniskroten. Så ingen har gjort noe feil, mener Løke. Hun klandrer ikke noen for sine to døgn i dypt nede i den mentale kjelleren.

Knespesialisten hadde allerede bestilt tid på operasjonsstuen onsdag.

– Men vi opererer aldri noen på bakgrunn av et MR-bilde. Vi gjorde en klinisk undersøkelse og hadde en samtale med Heidi Løke tirsdag kveld. Vi fant ingen ting galt med kneet, sier Strauss til VG.

Han opplyser at «tre prosent av MR-bildene er falskt positive».

Heidi Løke vraket operasjonsbordet, dro hjem igjen til Vestfold, løp dagen etter tre kilometer på tredemølle, og kjørte fysiske øvelser for å belaste kneet. Ingen ting skjedde. Så dro hun på tøff trening med Runars herrelag i eliteserien.

Heller ikke da kom reaksjonen. Høyrekneet protesterte ikke.

– Alt skjedde i samarbeid med det medisinske apparatet på landslaget og i Vipers. Fredag kunne jeg trene for fullt med Vipers og det var stort for meg endelig å kunne spille Champions League igjen lørdag.

Heidi Løke har tørstet lenge etter tre år utenfor den gjeveste klubbturneringen. Comebacket på øverste nivå ble en ubetinget suksess: Ni mål på 10 skudd og seier 31–22 over Løkes erkerival fra Györ-tiden, Ferencvaros.

– Det er klart du får en «boost» av å oppleve noe sånt, sier hun.

Snart 37 år gammel har hun levd en håndballkarrieré med brå vendinger, røsk og riv inn på streken. Men fortsatt har ikke Heidi Løke vært alvorlig skadet.

– Hun er en ekstremt godt trent dame, påpeker Strauss.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg aldri har hatt alvorlige skader. Men det kan ha litt med gjøre med genetikk og trening, mener hun selv.

Strauss – tidligere lege for yngre danske fotballandslag, drar en parallell til Cristiano Ronaldos evne til å holde orden på kroppen.

– Det blir selvsagt bare spekulasjoner. Men i tillegg til å være godt trent har hun sikkert også tatt seg små pauser når det har vært nødvendig. Slik kan også to barnefødsler ha slått positivt ut for henne, mener Olympiatoppens spesialist.

Men Løke har fått mange smeller i løpet av karrieren:

