MÅLFARLIG: Sander Sagosen var toppscorer da Kiel tok en viktig borteseier i gullkampen i Bundesliga. Her er nordmannen i bortekampen mot Elverum i Champions League i mars.

Viktig borteseier for Sagosen og Kiel

(Rhein-Neckar Löwen – Kiel 27–31) Sander Sagosen var Kiels toppscorer med syv mål da Rhein-Neckar Löwen ble slått på bortebane i Bundesligaen i håndball.

Han leverte også tre assist. Harald Reinkind fulgte opp med fem scoringer og seks assist mot sin tidligere klubb. Kiel topper tabellen med like mange poeng som Magdeburg. Sistnevnte har spilt en kamp mer.

Füchse Berlin gikk på et 28-32-tap for Stuttgart og er nå to poeng bak tetduoen.

Petter Øverby spilte også for Kiel foran 13.200 tilskuere i Mannheim. Femteplasserte Rhein-Neckar Löwen er etter hjemmetapet hektet av med åtte poeng.

Christian O'Sullivan bidro med to mål da Magdeburg slo Erlangen 38-23 på bortebane og holdt tritt med Kiel i gullkampen.

Flensburg-Handewitt på fjerdeplass er seks poeng bak tetduoen og spiller sin kamp i midtukerunden torsdag hjemme mot Melsungen.