STORSEIER: Norge og Thale Rushfeldt Deila slo klart Nederland i Golden League i Eindhoven.

Norge kjørte over Nederland – vant med elleve mål

(Nederland – Norge 22–33) De norske håndballkvinnene storspilte og banket Nederland 33-22 i Golden League-turneringen i Eindhoven. Klasseforskjellen kom fram etter hvilen.

NTB

Norge ledet 15-13 til pause, men utover i andre omgang ble vertsnasjonen løpt og skutt i senk. Til slutt ble seiersmarginen på elleve mål.

Den første halvtimen sto begge lag for giftig angrepsspill og gjorde det vanskelig for målvaktene. Etter hvilen var det jevne kampbildet borte, og Norge koblet et godt grep.

I tillegg hjalp det på at Kathrine Lunde stengte buret og nektet Nederland mål gang på gang. De norske spillerne gjorde god figur offensivt og så ustoppelige ut.

Seieren kom få dager etter at Norge tapte knepent 27-28 for Danmark. Golden League-turneringen avsluttes søndag, der det norske laget skal møte Tsjekkia.

