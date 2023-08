Det er uklart om Kolstad og Sander Sagosen kommer på norske TV-skjermer kommende sesong.

TV-krise for Champions League-håndballen i Norge – rettighetene fortsatt ikke solgt

Norske TV-seere kan gå glipp av tittelforsvarer Vipers Kristiansand og Kolstad i håndballens mesterliga framover. Ingen selskaper har hittil kjøpt rettighetene.

NTB

Kommunikasjonssjef i Det europeiske håndballforbundet (EHF) Thomas Schöneich.

Med bare noen uker til avkast i Champions League, har ikke Det europeiske håndballforbundet (EHF) fått napp på rettighetene i Norge.

Tidligere i sommer la EHF ut en pressemelding om den dramatiske TV-/strømmesituasjonen på det norske og nordiske markedet.

EHFs informasjonssjef Thomas Schöneich bekrefter overfor NTB tirsdag at situasjonen ikke er mye endret på en snau måned.

– Diskusjoner med interesserte kringkastere er pågående, men nye sendeplattformer kan også bli satt ut i livet kommende sesong, sier han.

Ny løsning?

EHF vurderer å lansere en helt ny strømmeløsning med betaling. Slik skal kamper og annet innhold for lag i Champions League og andre europacuper komme ut til håndballfans.

Vipers åpner CL-sesongen borte 9. september i Danmark mot Ikast.

Kolstad spiller sin første kamp i mesterligaen 13. september. Det skjer i Nord-Makedonia der Pelister har tilhold.

Trøbbel

Viaplay (sitter på rettigheter for europamesterskap senior ut 2026) sin avtale om å sende europeisk klubbhåndball løp ut i juni. Selskapet har store økonomiske utfordringer for tiden, og mediekjennere er klare på at Viaplay må kvitte seg med sportsrettigheter framover.

TV 2 var håndballkanalen i mange, mange år, men mistet sin posisjon etter at håndballrettighetene økte dramatisk i pris for noen år siden.

TV 2 meldte nylig at selskapet må spare 400 millioner kroner neste år.