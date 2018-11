STJERNE: Stine Bredal Oftedal i aksjon på Györ-trening mot lagvenninne Kari Aalvik Grimsbø. I bakgrunnen: Trener Gábor Danyi. Foto: Joachim Baardsen/VG

Oftedal roses av legender: - Svært viktig

GYÖR (VG) Kort tid før EM beskrives Stine Bredal Oftedal som «den fødte kaptein». Samtidig innrømmer 27-åringen at lederrollen kan være utfordrende.

– Stine er jo den fødte kaptein. Innad er hun flink til å ta situasjoner for laget, snakke med trenerteamet og være en høyrehånd for både laget og treneren. Hun er kjempeflink, sier Györ- og Norge-stjerne Veronica Kristiansen (28).

Med Bredal Oftedal som litt flau tilhører, tar lagvenninne Kari Brattset (27) over ordet på en kafé ved torget i Györ. 1. desember står trioen sammen i franske Brest Arena i møte med Tyskland i EMs åpningskamp.

– På det rent håndballfaglige er hun utrolig god, men som ny spiller på landslaget – hvis det er en jente som kommer og tar deg imot, er det Stine. Alle som er litt småredde og skjelvne på samling, tar Stine seg av. Hun «ser» alle, roser Brattset om Norges kanskje aller viktigste kvinne – både på og utenfor banen.

Fra ballbærer til kaptein

Det er gått åtte år siden Bredal Oftedal debuterte på landslaget. Daværende kaptein Gro Hammerseng-Edin (38) husker godt da Bredal Oftedal kom på sin første samling.

Nittedal-jenta var ydmyk og tok lite plass.

– Hun var ung og urutinert da vi hadde gleden av å bli kjent på landslaget, så på den tiden var hun naturlig nok ikke den som sa mest, forteller Hammerseng-Edin til VG.

Men bare tre sesonger senere, som 22-åring, fikk Bredal Oftedal en overraskende beskjed fra landslagssjef Thorir Hergeirsson: Hammerseng-Edin hadde annonsert at hun ikke kom til å spille mer for Norge. Bredal Oftedal skulle danne kapteinsteam sammen med 11 år eldre Karoline Dyhre Breivang.

– Jeg følte at jeg gikk fra å være hun som bar ballene til at: «Nå er det deg, nå er du en av lederne.» Jeg var spent på hva de andre på laget ville synes som det. Jeg var veldig glad for at jeg var i team med «Karro», forteller Bredal Oftedal og smiler.

Breivang så potensialet

Grunnen var Dyhre Breivangs enorme erfaring og lederevner. Bredal Oftedal kunne ikke forestille seg en bedre samarbeidspartner enn damen som fortsatt står med rekorden for flest landskamper for Norge.

Samtidig så Dyhre Breivang noe spesielt med den unge jenta fra Nittedal som bare ett år i forveien hadde mottatt karrierens tyngste melding da hun ble vraket fra troppen til OL i London.

– Jeg opplevde Stine som lærevillig, ambisiøs og smart. Det er mye å holde styr på når man er kaptein – det er ikke bare å hilse på dommeren og ta imot seiersfat og pokaler. Jeg hadde lærerike prosesser med Stine selv om hun er 11 år yngre enn meg og har et annet syn på enkelte ting. Jeg så at hun hadde potensial til å ta over kapteinsbindet, forteller Dyhre Breivang til VG.

Har vært utfordrende

Det potensialet så også Hergeirsson. Siden 2015 har Bredal Oftedal vært Norges fremste ledestjerne. Hun har styrt nasjonen til VM-gull, EM-gull, OL-bronse og VM-sølv. Rollen som norsk landslagskaptein har Bredal Oftedal gjort til sin egen, og formet på en måte som får ros fra alle hold.

Samtidig har hun opplevd flere aspekter ved kapteinsvervet som utfordrende, innrømmer hun. Som spillergruppens sjef og «gå til-jente», er det hennes ansvar å ta opp ting med landslagsledelsen som gjerne ikke er bra nok.

– Noen egenskaper har jeg kanskje hatt siden jeg var liten, men så er det noen som jeg virkelig har måttet jobbe med. Jeg føler at jeg har blitt veldig utfordret på en del ting, kanskje aller mest på det med å si ifra. Det syns jeg er vanskelig. I perioder hvor kanskje jeg er dårlig selv, føler jeg alltid at jeg har et ekstra ansvar for andre. Det er noe jeg må jobbe veldig mye med meg selv med, forteller Bredal Oftedal.

– Den søte, snille

27-åringen smiler og ser bort på Kristiansen. Lagvenninnen var kaptein i danske Midtjylland forrige sesong. Hun er ikke overrasket over at Bredal Oftedal syns det kan være krevende å ta opp utfordringer.

For Kristiansen beskriver Norges landslagskaptein som en dame som i utgangspunktet aldri er i nærheten av konflikter.

– Stine er jo den søte, snille personen som aldri kan si et vondt ord om noen, forteller Kristiansen på kafeen i Ungarn.

– Ha-ha. Jo, det hender det, Vikki, svarer Bredal Oftedal.

– Kanskje hvis det hadde vært en due! For de liker du ikke, men du er ikke slem med en flue engang, forteller Kristiansen og ler.

– Svært fortjent tillit

Menneskelige og sportslige ferdigheter i verdensklasse. Det er den kombinasjonen folkene rundt Bredal Oftedal trekker frem. Det er den som gjør henne unik.

Etter at Hammerseng-Edin ga seg på landslaget, har 38-åringen fulgt karrieren til Norges nye hærfører både som spiller og ekspert. Og Hammerseng-Edin har blitt imponert.

– Stine er svært viktig. Hun har vært god lenge, men spesielt de to siste årene synes jeg hun har vært vanvittig bra. Hun virker til å trives i rollen sin, og får svært fortjent mye tillit og ansvar både i Györ og på landslaget. På banen løser hun jobben eminent som kaptein. I øyeblikket er hun den viktigste for Norge sammen med målvaktene, mener Hammerseng-Edin.

– Steg for steg har Stine blitt en verdensklassespiller som ikke kun har prestert en gang iblant. Hun leverer. Hun har virkelig blitt en naturlig kandidat til verdens beste-tittelen de siste årene, sier den tidligere landslagsbautaen.

Det er refleksjoner Dyhre Breivang deler.

– Stine går foran. Hun har blitt tøffere, noe man blir med alderen og erfaringen hun har fått med å ha spilt i Paris og nå i verdens beste klubb. Det steget hun tok spillemessig i fjor, var imponerende. Jeg gleder meg til å se henne for Norge nå i desember.

