Danmark gjorde jobben – Norge til VM-semi: – Det var så lite, Norge!

HÅNDBALL 2019-01-23T20:54:34Z

HERNING/OSLO (VG) (Danmark-Sverige 30–26) De danske VM-heltene skuffet hverken sin egen heksegryte eller Norge. Til enorm jubel sendte Danmark både seg selv og Norge til fredagens semifinale. Der venter Tyskland.

Publisert: 23.01.19 21:54 Oppdatert: 23.01.19 22:29

Da biffen, hakkbøffen om du vil, var klar, sang danskenes den norskeste av alle idrettssanger: Seier’n er vår!

– Med denne oppladningen og med disse rammene, kunne det ikke gått annerledes. Vi brenner litt for mange sjanser i dag, og hadde vi scoret på halvparten av de, hadde det sett helt annerledes ut, sier danskenes Rasmus Lauge etter kampen ifølge Ekstra Bladet.

Det var en kamp hvor keeperne storspilte. Svenskenes Andreas Palicka var tidvis i det umulige hjørnet og hadde 19 redninger, mens Niklas Landin vartet opp med den ene redningen etter den andre – og for hver redning jublet danskene i Boxen som besatt.

Det var lenge spennende, og nervepirrende, og i en liten periode så det ikke så lyst ut for Norges VM-fremtid. Men danskene vant til slutt 30–26, og de er klare for semifinale, og det samme er de norske håndballgutta.

– Det var så lite, Norge!, sier Henrik Møllgård til TV 3 etter kampen.

Møter Tyskland i semifinalen

Etter å ha storspilt mot Ungarn, var Sander Sagosen helt klar på at Norge fortjener å være i semifinale.

– Ja, vi er absolutt en av de fire beste lagene i dette mesterskapet. Vi hører hjemme i det ypperste selskapet, sa PSG-stjernen til VG.

Han ble fulgt opp av Bjarte Myrhol.

– Jeg synes jo at vi er en av de fire beste lagene i VM. Jeg kan ikke huske noe lag har gått ut av VM med åtte poeng.

Myrhol sa dette om fredagens semifinale:

– Hvis det blir semifinale mot Tyskland, blir det i så fall en kjempeopplevelse.

Og Tyskland blir det. Danskene skal på sin side møte Frankrike.

Nervepirrende

Om Sverige hadde slått Danmark med tre eller fire mål, ville Norges semifinale-drøm vært knust.

Sjekk scoringen til Magnus Gullerud mot Ungarn:

En periode før pause var Sverige oppe i to måls ledelse. Rett etter hvilen kom de topp igjen på to mål og spenningen økte kraftig i Boxen. Mikkel Hansen var plassert på den danske benken og i det svenske målet storspilte Andreas Palicka.

Men svenskene gjorde angrepsfeil, Danmark kom sterkt tilbake og festen kunne starte for 15.001 tilskuere i VM-arenaen. Mikkel Hansen og Rasmus Lauge løftet prestasjonene og seg selv til semifinalen sammen med Norge. Niklas Landin fulgte opp i mål kunne det ikke gå feil for Norge.

Danmark fikk revansje for fjorårets bitre tap i EM-semifinalen og Landin ble kåret til banens beste etter Danmarks åttende strake seier. Nå venter Frankrike i semifinalen.

Sveriges keeper Andreas Palicka var en periode der med både armer og ben før pause. Hans ni redninger bidro til at Sverige fortsatt hadde en god mulighet ved pause.

I Norges kamp mot Ungarn var det særlig én duo som utmerket seg:

Det sto 13–13 etter en omgang Sverige hadde hatt initiativet i andre halvdel av. Mikkel Hansen begynte med en straffemiss og traff bare på to av åtte skudd. Da var det godt for Danmark – og norske nerver – at brødrene Landin var gode.

Storebror Niklas gjorde åtte redninger og lillebror Magnus scoret fire mål etter at skjeggprydede Nikolaj Øris hadde dratt i gang Danmark med å score de tre første målene.