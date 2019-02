MOT SIN VILJE: Geir Oustorp er ferdig som hovedtrener i Larvik etter et meget turbulent periode i Vestfold. Foto: Butt, Mariam / NTB scanpix

Geir Oustorp ferdig i Larvik før sin vilje: – Veldig spesielt

Oustorp sa selv opp jobben som hovedtrener i Larvik Håndballklubb, men ville sitte ut sesongen. Det fikk han ikke lov til av LHK-styret, og han reagerer på måten det skjedde på.

– Jeg sa til styret at jeg ønsket å gi meg etter sesongen, fordi vi ikke var på vei dit vi skulle. Det går på den sportslige satsingen, og henger sammen med det økonomiske handlingsrommet, sier Oustorp på telefon til VG.

Tirsdag ettermiddag annonserte Larvik at Oustorp er ferdig som trener med umiddelbar virkning.

Oustorp forklarer at han mandag kveld sendte et brev til styret, der han orienterte om sine synspunkter, kom med konkrete løsningsforslag - og sa opp kontrakten fra sesongslutt. Styret svarte med å løse han fra oppgaven med umiddelbar virkning.

Måten det skjedde på, får Oustorp til å stusse.

– I dag møtte jeg sponsorene til frokost og snakket om veien videre, klokken elleve hadde vi spillermøte før onsdagens kamp mot Tertnes og klokken ett skulle vi ha siste trening før kampen. Mellom møtet og treningen fikk jeg beskjed om at jeg var ferdig. Det synes jeg er veldig spesielt.

Lang rekke problemer

Larviks sesong har vært preget av utenomsportslige problemer og sviktende resultater. For et snaut år siden var det kronerulling som reddet klubben fra konkurs, og klubben har hatt tre daglige ledere i Oustorps drøye år i klubben.

I Eliteserien ligger de på 5. plass, allerede åtte poeng bak serieleder og Vipers etter tolv serierunder (Larvik har én kamp mindre spilt). Kontrasten er stor fra gullalderen og Champions League-seier.

Oustorp ønsker likevel ikke å komme med direkte kritikk av klubbens avgjørelse.

– Jeg kan forstå at styret ønsker å gjøre noe, og det er treneren som har ansvaret for de sportslige resultatene, sier Oustorp, som skal tilbake til gamlejobben i Sør-Øst politidistrikt - som han tidvis kombinerer med rollen som ekspertkommentator for TV 3, der han blant annet kommenterte dette utrolige målet til kommende Larvik-spiller Heidi Løke:

Videre forklarer Oustorp at det ikke ble «slik han så for seg» før han tok over som hovedtrener før inneværende, at avstanden mellom hans forventning og den sportslige satsingen fra klubbens side har vært for stor. Kartet passer ikke terrenget, som han selv sier.

– Jeg er ikke enig i styrets avgjørelse om å fjerne meg nå, sier Oustorp, som i stedet for å ledet laget mot Tertnes onsdag kveld, nå skal være med på datterens skirenn.

Kan forstå

Larviks tredje daglig leder på et år, Pål Albertsen, sier at han kan forstå Oustorps reaksjon, hevder at de skilles som venner, og tror at styret tok den rette avgjørelsen på styremøtet klokken ti onsdag formiddag.

– Den enkle årsaken til at vi løser ham fra kontrakten nå, er at vi i denne situasjonen ikke ønsket å sitte med en trener på oppsigelse, og det er en vanlig avgjørelse. Det er vanskelig å si nå om det er en rett avgjørelse, men jeg håper og tror at det er det beste for oss, forklarer Albertsen.

Han bekrefter tidslinjen skissert av Oustorp, og begrunner tidspunktet for formidlingen med at det var «best å rive av plasteret». Det skjer sjelden at slikt passer godt, hevder den daglige lederen.

– Ting gikk fort og vi mener at vi har formidlet det ryddig til alle involverte. Nå slipper vi spekulasjoner, og dette er greit løst fra klubbens side, sier daglig leder i Larvik Håndballklubb, Pål Albertsen.

PS! Tidligere Larvik-keeper Lene Rantala er midlertidig hovedtrener.