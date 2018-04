I TRØBBEL: Thea Mørk og Larvik håndballklubb. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Larvik trues av konkurs: Må skaffe tre mill. på kort tid

Publisert: 24.04.18 07:03 Oppdatert: 24.04.18 07:14

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

HÅNDBALL 2018-04-24T05:03:23Z

Sportslig sett fikk Larvik seg en knekk denne sesongen. Også utenfor banen sliter klubben.

Etter 13 strake seriemesterskap sa det stopp for Larviks håndballjenter denne sesongen. Laget endte på 2. plass i Eliteserien, ett poeng bak Vipers , men om det var problematisk for den tradisjonsrike klubben, som egentlig leverte over forventet med tanke på ressursene før sesongstart, så står det enda verre til økonomisk sett.

Klubben hadde en negativ egenkapital på 5,7 millioner kroner ved inngangen til 2018, men er pålagt av Norges Håndballforbund til å ha en positiv egenkapital ved utgangen av 2018.

Dersom de ikke klarer kravet, vil de bli nektet elitelisens og bli flyttet ned en divisjon, skriver Larvik på sine nettsider i et skriv fra styret.

Det er imidlertid ikke det største problemet for klubben, for i informasjonen fra styret i Larvik Håndballklubb har de tro på å klare akkurat det. Verre er det med den kortsiktige likviditeten, som omtales som et «akutt problem».

– Klubben har behov for tre millioner kroner i kortsiktig likviditetstilførsel og har pr. 19. april ikke midler til å dekke fordringer som forfaller i løpet av april, heller ikke lønn til ansatte, skriver styret i Larvik, som har fattet et vedtak om at begjæring om oppbud vil bli drøftet på et ekstraordinært årsmøte.

De har imidlertid ikke gitt helt opp.

I uttalelsen skriver styret at de er «opptatt av å gjøre et siste forsøk på å skaffe den nødvendige kortsiktige likviditeten», og at det skal skje ved å selge den såkalte «Larvikpakka». Den koster 10.000 kroner, og klubben har som mål «å selge minimum 300 pakker». Dersom de klarer det, vil de redde klubben fra konkurs.

PS: Sluttspillet i håndball er rett rundt hjørnet. Der møter Larvik Fredrikstad i kvartfinalen. Første kamp spilles den 25. april.

Denne artikkelen handler om Håndball

Larvik

Norsk håndball