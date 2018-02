OPERERT: Nora Mørk ble operert onsdag etter at korsbåndet røyk. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Mørk operert - trolig i trening om seks måneder

Publisert: 07.02.18 16:41

HÅNDBALL 2018-02-07T15:41:47Z

Györ melder at Nora Mørk (26) var gjennom en vellykket operasjon onsdag.

– Vi antar at hun er tilbake i full trening om seks måneder, sier Györs lege, Péter Balogh til klubbens nettside .

Han opplyser at operasjonen gikk etter planen. Også andre mindre skader ble tatt hånd om av legene, skriver Györ.

Det var mandag at Mørk gikk ned for telling i Champions League-kampen mot Nykøbling .

På sykehuset

Det fremre korsbånd i høyre kne røyk for 26-åringen.

– De ødelagte leddene ble erstattet med den nyeste teknologien. Vi kommer til å starte rehabiliteringen de neste dagene, forteller legen Péter Balogh.

SE SITUASJONEN HVOR DET GÅR GALT HER:

Hun kommer til å bli på sykehuset i Györ noen dager. Der er hun sammen med moren.

– Det har gått bra og hun blir på sykehuset til fredag. Usikkert hva som skjer etter det, melder Morten Mørk, far, til VG.

– Om hun er tilbake i spill i september, oktober eller november spiller ikke noen rolle for oss. Vi vinner trofeene på våren. Trenger hun ni måneder eller mer, vil hun få det. Det er uaktuelt å presse henne dersom vi ser at seks måneder er for tidlig, påpeker pressetalsmann Tamás Szabó til TV 2 .

– Gi Nora tid

– Det er kjedelig å bli kneskadet og skadet i lang tid. Korsbånd tar lang tid, men de har blitt flinke til å rekonstruere korsbåndet og rehabilitere dem. Men jeg synes det er vanskelig å si en tid. Vi skal gi Nora den tiden hun trenger, sier Karoline Dyhre Breivang, tidligere landslagsspiller med Mørk.

Det er usikkert om hun rekker EM mot slutten av 2018, trodde landslagslege Anne Froholdt til VG tirsdag.

– Har vært i kontakt med Nora og alt har gått bra. Hun er ved godt mot, melder Froholdt til VG onsdag kveld.

Nora Mørk har tidligere mistet 2011-VM, 2012-OL og 2012-EM grunnet kneskader.