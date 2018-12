MESTER MAMMA: Katrine Lunde feiret NM-gullet med datteren Atina (3). Nå venter Europa for Vipers Kristiansand. Foto: Jostein Overvik

Nå spås Katrine Lunde og Vipers europeisk suksess

OSLO SPEKTRUM (VG) Heidi Løke tror Vipers kan hamle opp med Györ og Europas beste håndballklubber. Men Katrine Lunde mener Kristiansand-klubben må løfte seg for å få suksess i Champions League.

– Vi må spille på topp hele tiden for å oppnå det. Nivået i «Final four» er høyere, sier Lunde til VG med Atina på armen etter finaleseieren over Storhamar i Oslo Spektrum.

3-åringen leker med kongepokalen mens hennes superrutinerte mamma på snart 39 år får spørsmålet om Vipers må heve seg for å komme til sluttspillet i mai.

– Ja, svarer Lunde.

Ingen norsk klubb har vært der siden Larvik tapte Champions League-finalen for Buducnost fra Montenegro i 2015.

– Vipers kan komme til «Final four», mener Heidi Løke etter å ha tapt cupfinalen for venninnen Lunde og Vipers. Hun har i likhet med Lunde vunnet den gjeveste klubbturneringen fire ganger. To ganger sammen med henne i Györ. Den ungarske klubben med fire norske spillere har vunnet Champions League de to siste sesongene.

– Ja, Vipers kan på en god dag spille jevnt med Györ, svarer Løke på VGs spørsmål.

Vipers har vært suverene i Norge i halvannen sesong. I høst kom de seg for første gang videre til hovedrunden i Champions League. Lunde & co. har med seg fire poeng og har en god sjanse til å komme seg til kvartfinalen som kan gi plass i selve sluttspillet – «final four» – i Budapest i mai.

Vipers i Champions League 26. januar: Krim Mercator (b) 2.feburar: Thüringer (h) 9. februar: Györ (b) 23. februar: Krim Mercator (h) 3. mars: Thüringen (b) 9. mars: Györ (h)

Ole Gustav Gjekstad ledet Larvik i 2015-finalen. Vipers-treneren vet det meste om hva som kreves. Borteseieren over sterke Bucuresti i november viser at Vipers er i nærheten av Europa-toppen for første gang. I fjor måtte den norske mesterklubben nøye seg med EHF-cupen etter jul. Det endte med tap etter en dramatisk finale.

Men her gikk det galt for Henny Reistad og Vipers i Champions League:

– Hvis vi lykkes kan vi nå «Final four» og jeg tror jeg kan få alle andre til å tro på det også. Men det er lang vei dit i dag, sier Gjekstad etter en cupfinale der Vipers til tider slet mot norsk motstand.

Kometen Henny Reistad er sulten på europeisk suksess. Hun drømmer om å komme langt allerede denne sesongen.

– Nå har vi en litt roligere januar før Champions League-kampene kommer i slutten av måneden. Vi skal trene og forberede oss godt, lover hun.

Sammen med Malin Aune fikk hun sitt internasjonale gjennombrudd i høst, men høyrekanten kom ikke på banen i cupfinalen lørdag.

– Jeg har en overbelastning i skulderen og må være forsiktig, forteller hun til VG.

Gjekstad er ikke så redd for at han skal miste kantspilleren som har gjort en sterk sesong både for Vipers og Norge.

– Vi vil ikke ta noen sjanser med Malin på dette tidspunktet, men jeg tror det skal gå bra, sier Gjekstad – som i sin tid vant 24 titler med Larvik. NM-gullet var hans første med Vipers.

– Jeg håper det blir flere, ler han.

Men er selvfølgelig klar over at han aller mest blir målt på hvordan hans norske stjernelag gjør det i Champions League.