Harald Reinkind i tøff duell fra en annen kamp i Champions League-spillet. Foto: Tibor Illyes / TT / NTB Scanpix

Reinkinds-lag med to tap på to timer i to land: - Amatørmessig

Publisert: 24.03.18 20:02 Oppdatert: 24.03.18 20:16

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

HÅNDBALL 2018-03-24T19:02:16Z

Tysklands tabell-leder, Rhein-Neckar Löwen, hadde i dag bortekamp mot polske Kielce i Champions Leagues åttedelsfinale. To timer senere hadde de ligakamp i Kiel.

– Håndballen ønsker å bli mer profesjonelle, men så ender et topplag opp med å spille to kamper på én dag. Det er bare amatørmessig, sier Frode Scheie, Viasat-ekspert, til VG.

Harald Reinkind og de beste spillerne ble sendt til Kiel for å stramme grepet om ledelsen i Bundesliga, men klarte det ikke da de tapte 27–22. To timer tidligere brynet klubbens unge spillere seg på Kielce i Pole. De tapte til slutt hele 41-17.

Dermed er den tyske storklubbens trolig sjanseløse på å vinne hjemmekampen med nok mål til avansere i Europa. Rhein-Neckar Löwens klare nedprioritering av den europeiske storturneringen, mener Scheie er med på å svekke dens omdømme.

– Useriøst

Håvard Tvedten, en annen norsk landslagsveteran, synes også dilemma om å satse på ligaen eller Champions League er synd.

– Dette er useriøst og dumt for håndballen. Tenk at Rein-Neckar Löwen har kvalifisert seg gjennom et langt gruppespill, samtidig som de har tatt ledelsen i ligaen, også må de velge å satse på en av turneringene, sukker NRK-eksperten til VG.

De tidligere landslagsspillerne Tvedten og Scheie lar seg ikke overraske over at den tyske storklubben fullt ut prioriterte Bundesligaen, da den tyske serien betyr mest for den tradisjonsrike klubben.

Den bisarre situasjonen har oppstått ettersom Bundesliga setter opp sin terminliste, mens det internasjonale håndballforbundet (EHF) setter opp Champions League-kampene.

– Var enige

– For et år siden la vi åttedelsfinalene til denne helgen her. Det var alle lag og ligaer enig, men likevel satte Bundesliga opp kampen mellom Kiel og Rhein-Neckar Löwen midt i dette, sier Ole Jørstad, styremedlem i EHF.

Han påpeker at siden det ikke spilles tysk fotball i helgen, så er det en ettertraktet TV-helg for den tyske håndball-ligaen.

Den tyske klubben ble gitt et forslag fra EHF om å spille Champions League-kampen hjemme på en annen dag enn oppsatt, men dette takket de nei til som en prinsippsak av at de gjennom gruppespillet hadde vunnet fordelen til å avslutte hjemme.

Rhein-Neckar Löwen foreslo en løsning om å spille kampen i Polen på søndag, men det sa EHF nei til, da den tyske klubben i november kritiserte forbundet for å sette opp to kamper på to dager.

– Helt idiotisk

– Det virker som det er to sterke forbund som bruser med fjærene og krangler om hvem som har rett. Det er en sak som har oppstått på grunn av prinsipper, og det er helt idiotisk. Man må finne en bedre løsning når det gjelder en enkelt kamp som dette, sier Tvedten.

Det ble lenge spekulert i om Rhein-Neckar Löwen skulle dele troppen i to og sende nesten jevne lag til Kielce i Champions League og Kiel i Bundesliga, men det gjorde de ikke. Dermed mener Jørstad at den tyske bundesliga-lederen kan takke seg selv.

– Det er Rhein-Neckar Löwen som taper på dette, og når de velger å sende et ungdomslag til Polen så fortjener de kanskje ikke å gå videre i Champions League, sier styremedlemmet i EHF.

– På kort sikt taper Rein-Neckar Löwen på dette, men på lang sikt taper Champions League på dette, fordi det virker som om det er en «tulle-turnering», sier Scheie.

Fra og med 2020 vil det komme endringer i Champions League-oppsettet med faste kampdager.

Denne artikkelen handler om Håndball