VANSKELIG: Katrine Lunde skal sammen med resten av landslaget snu en vanskelig kamp mot Sverige på to døgn. Mandag venter Nederland i Spania.

Slik er Lundes snuoperasjon: − Jeg driver et mentalt spill

CASTELLÓN (VG) Hun lyktes ikke mot svenskene lørdag. Katrine Lunde (41) jobber svært bevisst for å snu motgangen. Mandag kveld kommer skjebnekampen mot Nederland i VM.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg driver et mentalt spill med meg selv, beskriver 41-åringen med 322 landskamper og åtte titler for Norge.

Katrine Lunde har før VM forberedt seg på at det kan oppstå tøffe situasjoner. Veterankeeperen har på forhånd satt om opp noen punkter som hun forholder seg til

– Slik at jeg ikke skal tenke på for mye, forklarer hun.

Katrine Lunde er VMs mest erfarne spiller. Men ting kommer aldri seg selv. Selv ikke for VM-sirkusets mest rutinerte artist. Hun medgir at det er mentalt tøft og snakker om «tap» mot Sverige. Selv om kampen endte uavgjort.

– Smellen var tøff. Et mesterskap er veldig mentalt slitsomt. En stor påkjenning. Når VM er ferdig så er jeg egentlig godt fornøyd med at det endelig er over, sier hun med en latter. Humøret er viktig nå.

VG har sammenfattet fem punkter ut fra intervjuet med Katrine Lunde.

1. Legge Sverige-skuffelsen bak seg

– Vi målvaktene kommer til å ha en egen debrifing på det som har skjedd, sier hun.

2. Være sammen med laget

– Etter å ha snakket med pressen søndag ønsker jeg å skape noen gode opplevelser sammen med resten av laget. Vi skal ha det fint, forklarer hun og lar seg bevisst i mindre grad friste til favorittaktiviteten på mesterskap: Slappet av med TV-serier på hotellrommet.

3. Studere Nederland

Katrine Lunde bruker god tid på studere motstanderen. Før VM var hun god mot den regjerende verdensmesteren i Bergen. Nederland har spilt to interessante kamper i VM: 31–31 mot Sverige og 31–30 over Romania.

NØYAKTIG: Det gjelder å være nøye med alt frem mot kampen Nederland for Katrine Lunde.

– Vi kommer til å se kampen mot Nederland mot oss i Intersport Cup i november og to kamper de har spilt her i VM. Vi kommer også til å ha et møte der hele laget er samlet, sier hun.

4. Lese egne notater

Katrine Lunde har en egen bok hvor hun skriver ned egne opplevelser om motstandernes skudd. Den er alltid med.

– Mandag ser jeg gjennom notatene mine og ser på om noen av nederlenderne har lært seg noen nye triks. Jeg prøver å tenke gjennom hvilke bevegelser hver enkelt spiller har. Jeg har spilt noen ganger mot dem og vet en del om dem.

5. Komme inn i «sonen»

Kampdagen går med til å komme i riktig modus. Lunde utfordrer seg selv mentalt og er nøye på å gjøre rutinene riktig. Alt handler om å komme inn i den sonen hvor hun presterer som alle best – der hun var mot Romania sist tirsdag.

– Det handler om å være på når jeg skal være på. Vi trener en gang midt på dagen. Den treningen skal ikke bare gjennomføres. Da skal jeg være mentalt helt med, forklarer hun. Så spiser og sover hun litt og bruker til slutt en time på å gå gjennom kampforberedelsene en gang til

– Hvis jeg føler usikkerhet rundt noe, så må jeg ta tak i det. Da kan det være at jeg ser flere videoklipp.

– Føler du deg trygg på at du skal prestere bedre mot Nederland enn mot Sverige?

– Det er ikke en følelse jeg vil gå og kjenne på. Jeg jobber det jeg kan, forsikrer hun. Nora Mørk kjenner de norske keeperne gjennom mange år.

– Både Katrine og Silje (Solberg) kan spille fantastiske kamper. Det vet vi. På mandag gjelder det som mest på mandag er jeg helt sikker på at jeg mye heller vil ha dem i mål enn Nederlands keepere, sier Mørk som til daglig spiller med Lunde i Vipers Kristiansand.

Tess Wester (28) har blitt en veteran i Nederlands mål. Nå bli det igjen en direkte duell med de norske målvaktene. Da Nederland ble slått i OL sto Solberg godt for Norge. Mens Lunde leverte en kjempekamp til 10 poeng på VGs spillerbørs mot nederlenderne under EM i 2018.

– Det kommer selvfølgelig til å bli veldig vanskelig. Vi vet at de er et av verdens beste håndballag. Vi har ikke klart å vinne mot dem ofte tidligere, men det er en ny kamp som starter på 0–0 og vi vil kjempe til siste slutt, sier Wester som opplevd seier over Norge på vei mot VM-gullet i Japan for to år siden.