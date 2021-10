MER GYÖR: Stine Bredal Oftedal har signert en ny avtale i Ungarn.

Ny kontrakt i Ungarn: Bredal Oftedal tror ikke på mer spill i Norge

Stine Bredal Oftedal (30) har skrevet under på en ny kontrakt i Györ. Landslagskapteinen sier hun kan komme til å avslutte karrieren utenlands.

– Håndballmessig er jeg akkurat der jeg har lyst til å være, sier Bredal Oftedal etter å ha utvidet kontrakten i Ungarn fra 2022 til en sluttdato sommeren 2024.

Stjerner som Katrine Lunde, Nora Mørk, Gro Hammerseng og Cecilie Leganger har vendt tilbake til Norge etter lange utenlandsopphold. Det har hjulpet både Vipers og Larvik til triumfer i Champions League. Det er åtte år siden Bredal Oftedal forlot Stabæk. Hun ser ikke ut til å vende nesen hjem.

– Jeg tror faktisk ikke det. Men så vet jeg at mange har opplevd at ting kan forandre seg. Men jeg tror det ikke, gjentar Bredal Oftedal.

Hun er oppvokst på Gjelleråsen og spilte i Nit/Hak til hun var 16.

Verdens beste spiller i 2019 har spilt i Györ i fire sesonger. Nå har hun skrevet en kontrakt på 1+1 år. Det vil si at begge parter kan si takk for samarbeidet våren 2023.

Rune Dahmke er den viktigste årsaken. Hun har vært kjæreste med Kiel-spilleren siden 2017.

– Det ligger i kortene. Jeg fylte 30 for et par uker siden. Men det er helt klart hvor jeg skal spille denne og neste sesong. Så er det greit å ha en åpning for å kunne flytte på seg, men jeg ser på dette som en ny toårskontrakt, understreker hun.

Stine Bredal Oftedal og Györ ble raskt enige om en ny avtale selv om hun har nesten en sesong igjen av sin nåværende. Men hun har vært i kontakt med andre klubber.

– Vurderte du å spille i Danmark på grunn av kjæresten?

– Det var fint å sjekke mulighetene når de kom til meg. Mange av klubbene (i Danmark) har mye bra på gang. Det er kult. Jeg tror de danske klubbene bare blir bedre og bedre, svarer hun.

Søndag spiller hun Champions League mot Odense på Fyn. Györ vant hverken CL eller hjemlig liga sist sesong.

– Den var bra i perioder, men vi nådde ikke de store målene våre. Det var vi selvfølgelig ikke fornøyde med. Men jeg spiller med veldig bra spillere og klubben står på. Nå er i tillegg Ambros (Martin) tilbake. En trener jeg synes er utrolig inspirerende. Det føltes veldig riktig å skrive denne kontrakten, beskriver hun.

Det var tungt å tape OL-semifinalen i august. 3. desember åpner Bredal Oftedal og Norge VM i Spania:

– Hun er en av de beste spillerne i verden, en definerende idrettsutøver i sin alder, beskriver Györ-president Bartha Csaba.

Bredal Oftedal ble tidligere i år ble plassert på Forbes liste over betydningsfulle idrettspersoner under 30 år.

Lite tyder på annet enn at Stine Bredal Oftedal tjener best i Györ. Handball Planet skrev for noen år siden at klubben betalte Nora Mørk omtrent 2,4 millioner kroner i året.

– Som vanlig svarer jeg ikke på det, svarer hun med en latter.

Györ offentliggjorde torsdag at Audi fortsetter som hovedsponsor i tre nye år.

– Det er gode forhold i denne klubben. De har vært stabile i mange år og har en trygg drift. Det er alltid mulig å få mer penger noen andre steder, men totalen for min del gjør at dette er veldig riktig. Klubben har de samme mål som meg og jeg ser at det er mulig å nå målene.