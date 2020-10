SKADET IGJEN: Julie Bøe Jacobsen mot Oppsal tidligere denne sesongen. Nå er sist sesongs beste midtback i Rema 1000-ligaen korsbåndskadet. Foto: Annick Nielsen

Fremgangsrike Julie (22) nytt korsbånd-offer: – Det føles som et slag i trynet

Hun var på vei inn i landslagsdiskusjonen. Men nå er Julie Bøe Jacobsen (22) satt ut av spill for lang tid fremover. En av Norges mest lovende spillere har fått en tung smell med korsbåndskade nummer to.

Nå nettopp

– Det føles som et slag i trynet, sier Jacobsen til VG.

Tre minutter før slutt i seriekampen mot Sola onsdag sviktet høyrekneet til Byåsens midtpunkt. Hun ble kåret til årets playmaker i Rema 1000-ligaen forrige sesong og var i sommer med på A-landslagets samling i Kristiansand.

Fredag fikk hun konstatert avrevet korsbånd og en til dels skadet menisk.

– Det gikk som fryktet. Men sånn er det, sier hun tappert.

Skaden kom – upåvirket av Sola-spillerne – da hun skulle skifte retning i en kontring.

les også Ute i fire uker med nytt nesebrudd: – Jeg har vært maks uheldig

– Det er typisk for korsbåndskader. Det er sjeldent noen som er borti. Det var ikke det nå heller, sier Bøe Jacobsen – opprinnelig fra samme klubb som Stine Bredal Oftedal, Nit/Hak.

Norges Håndballforbund har – tross ingen landskamper – allerede ført henne opp på listen over håndballjentenes profiler. Men nå blir fremtiden satt på vent.

– Jeg var i godt driv. Typisk at det skulle skje nå. Jeg er fast bestemt på å komme tilbake på banen. Det var jeg allerede onsdag kveld, lover hun.

Også i 2016 røk hun på en korsbåndskade, operasjon og lang rehabilitering. Da i motsatt kne.

– Jeg føler meg veldig sterk i det kneet som ble skadet sist. Det er ingen grunn til å tro at dette kneet skal bli mindre sterkt, sier Bøe Jacobsen som nå får bedre tid til studiene i organisasjonspsykologi, HR og ledelse.

les også Samme skade for Sagosen: – Det svir

Denne sesongen har startet med 35 scoringer på fem seriekamper for Bøe Jacobsen. Sist sesong satte hun inn 112 mål på 22 kamper. På yngres landslag har også den målfarlige spillefordeleren markert seg: 132 mål på 33 kamper for Norge.

– Dette er et stopp på veien. Så skal man mot drømmene sine igjen, sier Byåsen-spilleren.

Byåsen har fått en dårlig start på sesongen – inkludert onsdagens nederlag på ni mål for Sola.

les også Norge valset over Danmark: – Mektig imponert

– Skaden kommer på uten tvil det verst tenkelige tidspunktet for oss, særlig nå som spillermarkedet er satt. Vi har verdenssituasjonen med corona som vanskeliggjør spillerlogistikk. En skade kommer aldri på et godt tidspunkt for spiller eller klubb, men nå er mulighetene enda mindre for å gjøre grep enn under en mesterskapspause eller om sommeren, sier trener Byåsen-trener Atle Oliver Johansen til Adresseavisen gjengitt av Aftenposten.

Publisert: 09.10.20 kl. 16:06