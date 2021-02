HANG MED GEIPEN: Sander Sagosen erkjenner at Egypt-VM ble en nedtur. Her fra kampen mot Island i mellomspillet. Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Sagosen krever «knallhard VM-evaluering»: − For få spillere som presterer veldig bra

Sander Sagosen (25) kaller VM en skuffelse og ber om tøffe interne runder for medspillere og ledere på landslaget. Både hans egen spilletid, lagets mentale evner og offensivt 7-mot-6-spill er blant tingene Sagosen vil gjennomgå.

Publisert: Nå nettopp

Over en telefonsamtale med VG lufter Norges største mannlige håndballstjerne noen av sine tanker og meninger etter mesterskapsnedturen, der både den norske gullambisjonen og Sagosen selv gikk i dørken under kvartfinalen mot Spania.

Trønderen ble skadet og kunne ikke spille videre, Norge slapp inn 21 mål før pause og tapte til slutt 26–31.

– Å ryke for Spania er ikke total fiasko. Men det er fortsatt en skuffelse. Det var ikke det vi kom for, og det gir en dårlig følelse. Vi fikk aldri den forløsningen som i fjor, der mange spilte så bra i hver eneste kamp. Her måtte vi krige hver eneste kamp og måtte avgjøre siste fem, siste ti, mener Sander Sagosen – som hadde det vondt på alle måter etter VM var over:

Norges håndballess trekker frem flere forskjeller på laget fra hjemme-EM i Trondheim og Danmark for ett år siden. Derfra manglet to ganger Magnus på laget – Rød og Gullerud – og selv om lagkaptein Bjarte Myrhol hadde returnert, opplever Sagosen at laget nå kjente mer på presset som gullfavoritt og at «Berge Boys» aldri greide å slippe seg helt løs.

Iallfall ikke etter tapet mot Frankrike i åpningskampen. I fjor mener han laget fløy fra kamp til kamp. Da ble det bronse.

– Da var vi også favoritter, men det var hjemmebane. Da hadde vi de vingene som Sverige fikk i dette VM. Satt på spissen: Vi er for få spillere som presterer veldig bra i hver kamp. Vi har to som presterer i den kampen og to i den kampen. Vi får ikke det at 12 spillere som presterer i én kamp sammen, sier Sander Sagosen.

– Da jeg røk (mot Spania), og da O’Sullivan var ute mot Frankrike, så ble vi preget da vi mistet en av de syv-åtte som er vant med å stå der. Det må Christian (Berge) se på, og det må vi som lag også snakke om. Vi må være flere som kanskje bidrar, etterlyser Norges stjerne.

Danmark vant sitt andre strake VM-gull. Denne gangen med flere tunge fravær: Hverken spillgeniet Rasmus Lauge, veteranen Henrik Toft Hansen eller hyperspennende Lasse Møller var med.

Selv om Norge har vært i minst semifinale i fire av de seks siste EM og VM, mener Sagosen at man egentlig ikke kan sammenligne seg med nabolandet.

– Så ærlig må vi være – uten å kaste noen fra laget vårt under bussen: De har Bundesliga-spillere eller spillere toppklubbene i Danmark i hver eneste posisjon. Den enorme bredden har ikke vi. Men det var vi innforstått med før vi dro. Vi har en tropp som er god nok til å kjempe. Så vi må lære litt av Danmark.

les også Bjørnsen svarer på VM-slakt: – Langt under forventning

– Det var mye snakk om deg og din spilletid underveis – er du best når du spiller mye, også i tette kampprogram?

– Ja, det synes jeg er greit. Vi hadde en snakk om det, jeg føler meg «fit» og bra nok trent til å stå hele veien. Det er ikke noe med det. For min del trener jeg ikke håndball i mesterskapet, jeg spiller kamper, trener styrke og pleier kropp. Jeg føler at det fungerte for min del.

– Men nå må man sette spørsmålstegn ved det. Fortsatt har jeg til gode å spille en god finale for landslaget. Det må vi se på, understreker Sagosen, som kom rett fra Champions League-sluttspill med klubblaget Kiel i romjulen til Christian Berges VM-camp.

– Noen mener Norge må endre seg, noen mener Norge må spille mer 7 mot 6 i angrep, noen sier Norge må ta mer sjanser. Skal Norge dyrke mer av det som har gjort dere til toppnasjon – eller ta mer sikte på å utvikle seg?

– Håndball er hele tiden i utvikling. Vi må ta lærdom og si at dette ikke er godt nok. Se på hva som må gjøres annerledes. I en sånn situasjon vi er nå, må vi stille krav til oss selv og se innad før vi gjør noe annet. Spillet som har gjort oss gode, fungerte ikke 100 prosent i mesterskapet her. Når vi ikke har uttellingen vi vil, ikke får løpt de kontringene vi vil, og vi slipper inn 21 mål mot Spania på én omgang – da må vi være knallharde i evalueringene.

Vil spille mer overtall

Kiel-proffen snakker mye håndball med landslagssjef Berge, og han innrømmer at duoen allerede etter Spania-tapet diskuterte hvordan Norge kan utnytte syv mot seks i angrep bedre (ved å ta ut keeper).

VM-sjarmøren Portugal ga både Norge og andre trøbbel på denne måten – og Sagosen mener det også fungerer bra for ham når Kiel setter inn en ekstra utespiller.

– Nå har det vært år hvor vi ikke har fått trent på noen ting, siden vi ikke har vært samlet, men vi må få brukt tiden til å få trent på det. Syv mot seks-regelen bør ikke brukes bare som en kriseløsning. Du kan bruke den litt for å styre kamper også. Få det inn i sporet du vil. Jeg og Christian har snakket om det med en gang etter Spania-kampen. At det må vi dyrke, forteller Sander Sagosen.

PS! Trønderen anslår at skaden fra Spania-kampen setter ham ut av spill i 7–10 dager og var gjennom en ny sjekk onsdag. Fra torsdag skal Kiel gjennom ni kamper på de resterende 24 februardagene.