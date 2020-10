FAIR PLAY: Thorir Hergeirsson mener at fair play-prinsippet blir brutt om corona-protokollen for håndball-EM ikke blir forandret. Her sammen med Camilla Herrem og Stine Bredal Oftedal i fjorårets VM. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hergeirsson om EM-krisen: − Reglene må være like i Norge og Danmark

Det vil være mot fair play å spille håndball-EM med forskjellige corona-regler i Norge og Danmark. Det mener Thorir Hergeirsson. Danskene står klare til å ta over hele europamesterskapet om håndballforbundet sier nei.

– Reglene må være like i Norge og Danmark, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson etter at VG mandag avslørte at Norge kan komme til å si fra seg hele EM-arrangementet.

– Ut fra fair play-prinsippet så må det være likt. Vi er veldig opptatt av det. Uansett om det handler om spillereglene på banen eller rammene og reglene rundt mesterskapet, poengterer Hergeirsson.

Det var TV 2 som først omtalte at en positiv prøve på covid-19 under EM i Trondheim vil sende hele laget – pluss en eventuell motstandernasjon – i karantene og ut av mesterskapet. Mens en smittet spiller/leder i Danmark bare vil ha konsekvenser for den det gjelder.

Islendingen med OL-, VM- og EM-gull som norsk landslagssjef, mener corona-reglene er en klar del av selve mesterskapet.

– De definerer rammene for EM. Da er det viktig at det er likt. Så må andre enn meg bestemme om det er mulig å få det til, sier Hergeirsson. Han mener den norske EM-protokollen er tøff kost.

– Det er strenge regler og det er fordi at myndighetene tror det er viktig å ha det slik. Vi må ikke glemme at vi er en liten bit av noe større og sette oss over fellesskapet og resten av samfunnet, sier Hergeirsson.

Slik spilles EM 3. til 8. desember: Gruppespill To grupper i Trondheim (Norges motstandere Polen, Romania og Tyskland), en gruppe i Frederikshavn og en i Herning. 10. til 15. desember: Hovedrunde En hovedrunde i Trondheim – en i Herning. 18. desember: Semifinaler/kamp om 5.-plassen. Alle spilles i Trondheim Spektrum 20. desember: Finale/bronsefinale Begge i Trondheim Spektrum. Vis mer

Norges Håndballforbund setter høyt trykk på å få avklart EM-krisen i løpet av neste uke. Danmark har gjort det klart at de står klare til å ta over alt Norge etter planen skal arrangere: To gruppespill, en hovedrunde, semifinale og finale.

– Vi kan rent turneringsmessig godt løse det, sier håndballpresident Per Bertelsen til dansk TV 2.

– Vi jobber ikke med noen plan B, hevder Ole Jørstad – norsk styremedlem i EHF.

– Vi jobber hardt og grundig for å få arrangert Euro slik det er planlagt. Vi overvåker alle signaler som kommer fra regjeringene både i Norge og Danmark og sparrer med organisasjonskomiteene i begge land. Vår eneste ambisjon er å få det til som planlagt, sier han.

– Kan mesterskapet arrangeres med to forskjellige regler for smittevernet?

– Vi jobber for at alle lag i EM skal ha like vilkår.

– Er det en forutsetning?

– Det kan jeg ikke si noe om, svarer Jørstad – tidligere visepresident i Norges Håndballforbund.

Viasats håndballekspert, Ole Erevik, har for lengst flagget at han mener Norge ikke kan EM om karantene-restriksjonene ikke blir harmonisert med danskene.

– Det går ikke an å arrangere et EM med to forskjellige regler, sier Erevik til VG.

Norge har vunnet to av tre mesterskap som har blitt spilt helt eller delvis på hjemmebane. Etter VM-bronse i 1993 vant håndballjentene sin første VM-tittel på Lillehammer i 1999. Elleve år senere ble det EM-gull etter gruppespill og hovedrunde i dølabyen, men Gro Hammerseng & co. måtte spille semifinale og finale i danske Herning.

– Jeg forbereder meg selv, laget og teamet på mesterskap. Vi forholder oss til det regelverket som gjelder. Så vet jeg at det er mange folk som jobber hardt for at vi skal få dette til. Jeg stoler på at dette går, helt til den motsatte beskjeden eventuelt kommer, sier Thorir Hergeirsson.

Publisert: 28.10.20 kl. 16:43