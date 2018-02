EM-NEDTUR: Serbia, ledet an av Jovica Cvetkovic, endte som nummer 12 i EM etter en lang rekke nederlag. Foto: MARKO DJURICA, Reuters

Hevder landslagstreneren var full under EM-kamp

Publisert: 23.02.18 23:12

HÅNDBALL 2018-02-23T22:12:25Z

I et åpent brev til fansen kommer serbiske landslagsspillere med knallhard kritikk mot håndballtrener Jovica Cvetkovic (58), og hevder blant annet at han var full under EM-kampen mot Hviterussland.

Ryktene om uro i den serbiske landslagsleiren gikk allerede under EM i Kroatia i januar. At ting ikke fungerte optimalt gjenspeilte seg også på parketten - Serbia vant én av tre gruppespillkamper, og tapte samtlige i mellomspillet.

Deriblant mot Norge. Serbia havnet til slutt sist i mellomspillsgruppen, og avrundet mesterskapet med en «meningsløs» kamp mot Hviterussland, hvor ingen av nasjonene hadde noe som helst å spille for.

Etter mesterskapet skal den serbiske landslagstreneren Cvetkovic ifølge Handbollskanalen blant annet ha anklaget sju spillere for å ha bestilt flybilletter hjem allerede underveis i gruppespillet, samt at han skal ha navngitt flere spillere han hevder gikk på nattklubb i EM.

Nå har de serbiske landslagsspillerne ifølge kroatiske 24sata skrevet et åpent brev til fansen, hvor de slår tilbake mot alle anklager fra Cvetkovic. Samtidig får landslagstreneren passet sitt grundig påskrevet av spillerne.

Cvetkovic har ikke uttalt seg om saken.

Svenske Handbollskanalen har oversatt brevet som 24sata har publisert:

«Kjære venner av håndballen og sportselskere.

I løpet av de siste dagene har vi uten grunn blitt plassert i skammekroken takket være landslagssjef Jovica Cvetkovic, som har framsatt en rekke løgner om oss. Nå er det vår tur til å fortelle.

Ansvarlig, sportslig og moralsk hevder vi at hvert eneste ord uttalt av Cvetkovic er en løgn.

La oss begynne med grunnleggende informasjon. Er det mulig for en nasjons landslagstrener å ikke vite i hvilken klubb spillerne spiller? Er det mulig at landslagssjefen trodde Zarko Sesum (bakspiller, journ.anm.) spilte i Löwen, og ikke visste at han har vært i Göppingen i fire år? Er det mulig at landslagssjefen spør Bogdan Radivojevic (vingspiller, journ.anm.) «hvor er det du er nå?», med henvisning til hvilken klubb han spilte i, fordi han ikke selv visste? Er det mulig at landslagssjefen reiser til Skopje for å snakke med Alem Toskic (strekspiller) når han spiller i Velenje?

Vi burde ikke ha blitt overrasket over at han ikke kjente til 85 prosent av motstanderne våre.

Hva sier dere til at 86 prosent av treningene ikke ble gjennomført? Og når han først gjorde det, røyket han i hallen under trening. Med Serbias våpenskjold på seg! Røyk i garderoben før hver kamp er ikke noe nytt.

Under EM reiste ikke landslagssjefen sammen med laget i buss, han kjørte privat. Det var ingen informasjon om når frokosten eller middagen skulle være da vi byttet hoteller.

Etter sju dager på hotellet var alkoholregningen på 1200 euro for én person. Da er det ikke rart om landslagssjefen var i alkoholpåvirket tilstand hver natt. Det kulminerte da han i en slik tilstand ledet kampen mot Hviterussland. Under påvirkning av alkohol angrep han og slo Dragan Skrbic. Det er sant, for spillere som var i nærheten måtte ta dem fra hverandre og roe dem ned.

Det er pinlig og stygt at Jovica Cvetkovic med sin udyktighet, uorden og skandaløse oppførsel går bak ryggen på oss. Vi dro til EM for å kjempe for landet vårt med heder og ærlighet. Det er vår plikt å fortelle dette, ettersom allmennheten er med oss både når vi vinner og når vi taper. Vi aksepterer våre feil, men vi har ingen grunn til å lyve og finne på. Vi gjemmer oss ikke, vi feirer våre seire og aksepterer våre nederlag.

Med vennlig hilsen, det serbiske landslaget».