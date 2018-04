I dag skal Herrem og Thorgeirsson diskutere landslagsfremtiden

HVA SKJER? Det er ukjent hva Solas nedrykk har å si for landslagsfremtiden til Camilla Herrem. Mandag skal hun og Thorir Hergeirsson i møte. Foto: Bjørn S. Delebekk

Camilla Herrem (31) må tenke nøye gjennom fremtiden etter at Sola rykket ned fra eliteserien. Mandag skal håndballprofilen i møte med landslagstrener Thorir Hergeirsson (54).

– Jeg hadde ikke sett for meg dette. Jeg har veldig lyst til å spille videre på landslaget og jeg har veldig lyst til å spille i Sola. Vi får se hva som skjer, sier Herrem til VG.

Rælingen slo Sola i kvalikkampen om en plass i eliteserien neste sesong. Rælingen vant første kamp 30–20. Dermed hjalp det lite at Sola vant 25–17 søndag.

– Jeg har sagt at jeg vil satse på landslaget fram til OL 2020. Vi får se om det går an å spille i Sola da. Nå må jeg ta en ting av gangen, sier veteranen med over 200 kamper og 600 mål for Norge.

Rogalendingen har tatt syv mesterskapsgull med landslaget. Spill i 1. divisjon og landslag er alt annet enn normalen.

Utelukker ingenting

Kantspilleren, som vendte hjem til Sola før sesongen etter mange år i utlandet , venter barn om to måneder. Det er også en faktor som spiller inn.

Landslagssjef Hergeirsson skriver følgende i en SMS til VG på spørsmål om Herrem kan spille i 1. divisjon og fremdeles være på landslaget:

– Dette får Camilla og jeg se på og diskutere. Dette må vurderes helhetlig for Camilla. Ikke noe er utelukket på nåværende tidspunkt. Tiden vil vise.

– Vi må ta det litt derfra. Jeg får høre hva han sier, så får vi se hva det blir til, sier Herrem om møtet.

Klausul i kontrakten

I likhet med resten av spillerne i Sola har Herrem klausul i kontrakten som gjør at hun er fri til å signere for andre lag etter nedrykket.

– Jeg har ikke tenkt noe på andre lag ennå.

Før Herrem ga seg for sesongen med graviditeten lå Sola langt bedre an på tabellen.

– Det tror jeg er litt tilfeldig. Jeg er venstrekant og det er begrenset hva det betyr. Resten av laget er det samme. Vi har hatt marginene mot oss. Før jul vant vi mange kamper med et mål. Mot slutten tapte vi de knepne kampene, sukker Herrem.

