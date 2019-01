PÅ SPORET IGJEN: Torbjørn Bergerud jubler for en av sine 21 redninger mot Brasil søndag. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Torbjørn Bergerud fra tysk trøbbel til suksess for Norge

HÅNDBALL 2019-01-10T05:43:18Z

Han var den største VM-helten av alle for to år siden. Torbjørn Bergerud (24) har hatt en tøff overgang til tysk håndball. Men på landslaget fungerer målvakten meget godt rett før VM.

Publisert: 10.01.19 06:43

– Klassekeeper, sier landslagssjef Christian Berge etter at Bergerud avsluttet VM-oppkjøringen med en maktdemonstrasjon søndag: 21 redninger mot Brasil.

Han reddet 17 mot Island torsdag og ligner på den Bergerud, som reddet VM-finalen med da han stoppet en kroatisk straffe i VM-semifinalen i 2017.

38 redninger på to landskamper er mer enn halvparten av det antallet redninger Bergerud har gjort i Bundesliga denne høsten.

Han står notert med til sammen 58 redninger på 18 seriekamper for sin nye klubb, Flensburg-Handewitt, i den offisielle statistikken til den tyske ligaen .

Dermed er Bergerud rangert som nummer 26 av 36 målvakter med mer enn 10 kamper denne sesongen.

– Torbjørn er vant til et taklende forsvar fra Norge og Danmark. Flensburg spiller med et blokkende forsvar. Det er en stor overgang for ham. Men ikke noe stort problem for oss på det norske landslaget. Han kjenner godt den måten vi spiller på, sier landslagssjef Christian Berge.

Norge og Bergerud gjorde ikke suksess i fjorårets EM:

– Det har vært vanskelig, sier Bergerud selv til VG om overgangen fra Holstebro til det tyske mesterlaget. Også danskene spiller den aggressive forsvarsvarianten kjent for. Samarbeidet mellom keeper og forsvar er helt essensielt i håndball.

I en fantastisk høst for Flensburg med 19 strake seire i Bundesliga, har Benjamin Buric stukket av med mest spilletid mellom stengene. Han er nummer seks på keeperstatistikken bare noen redninger bak topp-plasserte Silvio Heinevetter med 177 landskamper for Tyskland.

– Men jeg jobber med forandringen, lover Bergerud.

Nå er det uansett VM. Fredag åpner det for Norge i danske Herning mot Afrika-mesterne Tunisia.

– Det har gått fint. Stabilt. Det betyr selvfølgelig mye å ha fått to gode kamper nå. Det er godt å gå inn i et mesterskap med en god følelse. Vi har småting å rette på bakover, men det ser positivt ut, sier Torbjørn Bergerud etter å ha vært Norges beste spiller i generalprøven.

– Han fungerer bra nå. Det er utrolig viktig at vi har et godt målvaktspar inn i mesterskapet – og det føler vi oss trygge på at vi har, sier forsvarssjef og kaptein, Bjarte Myrhol.

Også Espen Christensen holder til i tysk Bundesliga. Bergeruds keeperkollega på landslaget ligger som nummer 19 på keeperlisten med 106 redninger for Minden.