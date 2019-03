HJEMMEHALL: Larvik møtte Viborg i Arena Larvik i 2015. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Sene oppsigelsesbrev kan gi Larvik mer trøbbel

Konkurstruede Larvik Håndballklubb sendte spillerne oppsigelsesbrev på den siste dagen i februar. Dermed kan de kreve en ekstra månedslønn, ifølge ekspert.

Det er krise i Larvik, og den tradisjonsrike håndballklubben kan slutte å eksistere om styret kommer til at klubben begjæres konkurs i midten av mars.

Ett av grepene Larvik har tatt, er å si opp alle spillerne. Og den 28. februar, på månedens siste dag, sendte klubben ut rekommandert brev til alle sine spillere med beskjed om oppsigelse i den tro at oppsigelsestiden på én måned løp fra 1. mars og ut måneden. Det bekrefter klubbens daglige leder til VG.

Det er imidlertid ikke tilfellet, ifølge Vegard M. Lund, arbeiderettsadvokat for Codex Advokat.

– Det er når spillerne mottar oppsigelsen som er avgjørende. I praksis leveres det rekommanderte brevet på postkontoret på dag én, så kommer den frem på dag to og så får man hentelappen i løpet av dag to-tre. Her har man bommet på månedsskiftet, og jeg tenker at oppsigelsen er levert i mars istedenfor februar, og da begynner oppsigelsestiden å løpe ved utgangen av mars og ut april, er hans klare tale overfor VG.

– Hjelper det at man har fått beskjed om at man blir sagt opp?

– Nei, da er den ikke levert i riktig form. Den skal være skriftlig, sier Lund.

Konsekvensene kan bli store for Larvik. Én måneds ekstra spillerlønninger koster 600-700.000 kroner, og det har klubben som gjør et siste forsøk på å overleve rett og slett ikke råd til.

Når VG konfronterer daglig leder i Larvik, Pål Albertsen, med advokatens uttalelser, svarer han følgende:

– Vi ber om unnskyldning for det vi har gjort, men dette handler om å beskytte logoen og la klubben leve videre. Selvfølgelig har oppsigelseprosessen vært altfor rask i forhold til vanlig, men vi kan rett og slett ikke drive på kreditors regning, sier Albertsen.

– Dere har ikke råd til én måned ekstra lønnsutgifter?

– Nei, nei, nei, da hadde det vært kroken på døren. Og det kan det hende det blir uansett. Vi har gjort dette for å forsøke å beholde klubben slik at andre kan ha glede av den i fremtiden. At den er skakkjørt, er bare å beklage, men dette er av hensyn til mange flere enn bare jentene, sier han.

– Hva hvis én av spillerne krever lønn ut april?

– Vi ønsker ikke jentene vondt, men samtidig ville det vært rart om noen av jentene ønsket oss konkurs. Vi har gjort det vi har gjort og står i det vi står i. Om noen av spillerne gjør det, så får det være opp til dem, sier Albertsen.

Larvik-spiller Maria Hjertner ønsker ikke å si når hun mottok oppsigelsesbrevet eller gå veldig inn på saken, men sier:

– Hvis vi får lov til å spille ut april og fullføre serien, så hadde det vært konge.

– Er det aktuelt for deg å kreve lønn ut april?

– Det har jeg ingen kommentar til. Det hele er veldig nytt akkurat nå.

Av de ytterligere Larvik-spillerne VG har forsøkt å nå fredag kveld, var det bare Guro Rundbråten som svarte. Hun ønsket ikke å kommentere saken.