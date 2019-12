Mesterskapsdebutant herjet : – Jeg kan gjøre dette videre

KUMAMOTO/OSLO (VG) (Slovenia - Norge 20–36) Norge fikk en tøff start, men slo tilbake mot Slovenia etter storspill av VM-debutanten Ingvild Bakkerud (24).

– Selvfølgelig kan jeg gjøre dette også videre i VM, svarer Kongsberg-jenta på VGs spørsmål.

– Jeg er tatt ut for å være en skytter. Jeg har tro på at mine ferdigheter er gode nok, legger hun til.

Norge lå lenge under mot Slovenia, men etter 20 minutter tok Thorir Hergeirsson det som skulle vise seg å bli et viktig valg: Han satte innpå mesterskapsdebutant Ingvild Bakkerud. Hun tok umiddelbart ansvar.

– Hun er kampavgjørende for oss i dag. Hun kom inn og snur kampen. Det er sykt kult, sier Marit Røsberg Jacobsen. Kantspilleren fra Narvik fikk selv sitt VM-gjennombrudd med åtte scoringer.

– Ja, jeg gjør det jeg har drømt om. Det var utrolig godt at det klaffet i dag. Men jeg vil også takke Stine og Marta som setter meg opp i utrolig gode situasjoner, sier Bakkerud.

I sin andre VM-kamp noensinne satte Odense-spilleren inn tre mål på tre skudd før pause. Den 187 cm høye bakspilleren fortsatte storspillet etter hvilen - både i angrep og forsvar. 24-åringen endte til slutt på seks mål og en haug med målgivende pasninger. Hun fikk karakter ni på VG-børsen.

– Det er utrolig godt når det første målet sitter. Da får man jo troen på at det kan fortsette. Og det synes jeg at jeg klarte. Deilig, beskriver hun i en stresset pressesone. Norge har dårlig tid. Om under et døgn venter Serbia i ny VM-kamp.

Hun scoret seks mål, men var enda bedre i forsvar.

– Hun kom inn med masse selvtillit, høyde og ro i midtforsvaret. Hun gjør en superjobb, beskriver keeper Silje Solberg - som etter eget utsagn ble «skutt inn i mål» av Slovenia-stjernen Ana Gros før pause, men hevet seg voldsomt etter hvert.

Bakkerud slo gjennom på landslaget med seks mål mot Brasil i september og har i år scoret 11 mål mot Györ i Champions League. Og hun var ikke eneste debutant som viste godt nivå mot Slovenia - også Moa Högdahl spilte en god kamp da hun kom inn sammen med Bakkerud. Da stjernene skuffet før pause tok altså debutantene ansvar - sammen med en god Silje Solberg i mål.

– Jeg lurer på når vi sist så en slik debutant, sa Viasat-kommentator Daniel Høglund underveis i kampen.

BANENS GIGANT: Ingvild Bakkerud feirer scoring mot Slovenia i Aqua Dome i japanske Kumamoto. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

– En kriger

Bakkerud har ikke hatt noen direkte strålende høst i Odense. Potensialet slo ut for fullt for Norge i VM.

– Hun har en rolle hvor hun kommer hun i gjør gode ting. Hun har et godt skudd og stor gjennombruddskraft når hun er der. Hun har svingt mye i høst. Men formen er stigende, mener Thorir Hergeirsson, som antyder at Bakkerud er tryggere i det norske spillet enn i Odense der den tidligere Nederland- og Györ-stjernen Nycke Groot har kommet inn denne sesongen.

– Hun gjør den jobben hun er tatt ut til å gjøre. Veldig bra. Det er ikke alltid man får til det som debutant, mener Hergeirsson.

Norge vant til slutt solid 36–20. Dermed har håndballjentene fått en perfekt start på mesterskapet i Japan. Neste motstander er Serbia - som Norge møter allerede tirsdag.

– Det viktigste er å vinne, og at vi gjør det sammen. Jeg er veldig fornøyd med debutantene. De kommer inn med noe som forløser spenningen. Ingvild er en kraftpakke som ikke er lett å temme - hverken bakover eller fremover. Vi ser potensialet hennes i dag, sier landslagssjef Hergeirsson til Viasat.

Bakkerud får også ros fra flere lagvenninner:

– Hun er helt fantastisk. Det er ikke mange som har et skudd som henne. Hun er en kriger, sier Heidi Løke.

les også Stine Skogrand tok med baby til VM

Tøff start

Etter en forrykende start på mesterskapet med brakseieren 47–16 mot Cuba ventet første virkelige VM-test da Slovenia sto på motsatt halvdel i gruppespillets andre kamp. Slovenia slo Nederland i første kamp - og viste mot Norge at det ikke bare var flaks. Håndballjentene slet lenge i første omgang, spesielt med stjernespiller Ana Gros.

Etter 25 minutter hadde hun scoret sju mål på sju forsøk, samtidig som Norge det første kvarteret hadde hele åtte tekniske feil. Etter 20 minutter tok Thorir Hergeirsson grep, og satt blant inn mesterskapsdebutant Bakkerud. Hun svarte med tre mål på tre skudd og bidro sterkt til at Norge ledet 13–12 til pause - til tross for totalt 12 tekniske feil fra de norske jentene.

Målkalas etter pause

Etter pause fortsatte Norge som de avsluttet første omgang - med en god Bakkerud i spissen for et bedre norsk lag.

Til slutt så det nærmest ut som om Slovenia ga opp - Norge hadde full kontroll etter hvilen og knuste Slovenia 36–20.

Marit Røsberg Jacobsen ble Norges toppscorer med åtte mål. Silje Solberg ble kåret til banens beste spiller etter en redningsprosent på 43 prosent.

Nora Mørk er ikke med til mesterskapet etter nok en skade. Se Mørk fortelle om skademarerittet her:

