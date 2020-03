TRENER HJEMME: Nora Mørk har skaffet seg vektutstyr og trener hjemme i Oslo. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Utsettelsen bra for Nora Mørk: – Nå blir OL veldig, veldig realistisk

Hun har vært gjennom to korsbåndskader og til sammen ni kneoperasjoner. For Nora Mørk kan utsettelsen av Tokyo-OL være positiv. Det handler om karrièrens aller største mål.

– Jeg tenker først og fremst at utsettelsen er bra avgjørelse for alle som er involverte. Så har jeg også en liten tanke om at dette ikke gjør meg noe. Utsettelsen kan være bra for meg, sier Nora Mørk ti VG.

Hun skulle i disse dager ha gjort unna sine første håndballøkter med klubblaget Bucuresti etter at både korsbånd og menisk røk i den aller første kampen for klubben i august i fjor.

Men det spilles hverken håndball i Romania eller noen andre steder nå. Mørk er i hjembyen Oslo, er symptomfri og har det etter forholdene bra i coronakrisen. Hun har gått fra å ha dårlig tid til å få et helt annet tidsperspektiv på den nærmeste håndballfremtiden.

– Jeg har hele tiden brukt OL som et mål i opptreningen. Nå blir OL veldig, veldig realistisk. Det gir meg en liten trygghet, sier hun etter en svært tøff periode.

Nora Mørk kjempet seg i fjor tilbake etter korsbåndskaden i januar 2018. På forsommeren gjorde hun comeback på landslaget og ting begynte virkelig å stemme i den rumenske hovedstaden.

Så bråstoppet alt med en ny kneskade. Fra 2011 til 2013 var hun borte i nesten to hele sesonger på grunn av problemer med «jumpers knee». Det kostet seks operasjoner å komme på banen igjen.

Av de siste 26 månedene har hun kun spilt håndball i fire. Tre inngrep i knærne har gitt henne nye operasjonsarr. Det totale tallet skal være nå være 17. Hun er merket for livet og har sagt til TV 2 at «det finnes sikkert 1000 leger der ute» som vil at hun skal legge opp.

– Det handler om fornuft og frykt. Jeg har ingen av delene, sier hun offensivt.

Allerede for syv år siden sa hun til VG at hun gjerne tok ett år i rullestol om hun bare fikk oppleve OL-gull i Rio. Det ble bronse – etter et svært bittert tap for gullvinner Russland i semifinalen. Neste år kan gulldrømmen endelig bli oppfylt for den kreative, venstrehendte kruttønnen av en bakspiller.

– Det er ingen ting jeg heller vil enn å spille på toppnivå igjen, slår hun fast og legger til:

– Jeg har fått slag på slag i trynet. Det gjør noe med deg. Men jeg føler meg på ingen måter ferdig.

Nora Mørk ble intervjuet i «Skavlan» sist høst:

OL-utsettelsen til 2021 kommer beleilig for flere norske landslagsspillere. Katrine Lunde ble også korsbåndskadet i fjor. Målvakten – som fyller 40 år kommende mandag – sier til NTB:

– Dersom det hadde blitt OL (i sommer), hadde jeg sett ganske tungt på det. Jeg hadde jo ikke fått noe særlig kampform jeg heller. Så for min del er det bedre at det blir OL neste år.

Nora Mørk hadde det følelsesmessig vondt da Norges i desember spilte det andre mesterskapet på rad uten hennes deltagelse. Heller ikke viktige spillere som Veronica Kristiansen og Henny Reistad var med på 4.-plassen i Japan.

– Landslaget vil generelt bli styrket. Jeg tror det ville sett bra ut for Norge også denne sommeren. I 2021 vil vi stille veldig, veldig sterkt, mener hun.

– For mange med et tøft program kan det slå positivt å få et påtvunget «break» som dette.

Viruset påvirker for øyeblikket alt. Også håndballjentenes EM på hjemmebane i må sies å være i faresonen. I Nora Mørks comeback passer mesterskapet i desember bortimot perfekt.

– Det hadde vært gull om det blir arrangert, sier hun.

Mørks mesterskap EM 2010: Gull. VM 2013: 5. plass. EM 2014: Gull. VM 2015: Gull. OL 2016: Bronse. EM 2016: Gull. VM 2017: Sølv. Vis mer

Forbeholdene er mange. Epidemien styrer.

Men for Nora Mørk går det riktige veien. En omfattende sjekk på kneet i februar var positiv. Hun har isolasjon fra andre prøvd håndballbevegelser på hallgulvet. Nå skulle hun ha begynt å trene med laget. Planen var å være tilbake i full trening i april og spille før sesongslutt.

I stedet blir det hjemmetrening i Oslo.

– Jeg har fått tak i vektstang, noen vektskiver og trener i stua, forteller hun og mener det gjelder å være kreativ når tidene er vanskelige.

MÅ VENTE: Nora Mørk skulle i disse dager vært på sine første håndballtreninger etter skaden. Men hun må vente. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Nora Mørk vitnet i begynnelsen av mars via videolink i Vestfold Tingrett i saken mot en mann som var tiltalt for å ha spredd nakenbilder av henne i 2017. Mannen møtte ikke i retten og ble ifølge TV 2 dømt å betale henne 150.000 kroner i erstatning. I tillegg en bot på 18.000 kroner.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Nora Mørk.

Hun retter fokuset sitt mot å spille håndball igjen.

Når det nå måtte bli.

Publisert: 25.03.20 kl. 21:51

