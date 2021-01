BRONSE I EM, GULL I VM? Sander Sagosen og de norske spillerne ble slått ut av Kroatia i semifinalen sist de spilte mesterskap. I bronsefinalen gjorde de det meste riktig. Nå er det grunn til å håpe om edlere valører. Foto: Bjørn S. Delebekk

Dette er spillerne som drømmer om norsk VM-gull

KAIRO (VG) Superstjernen Sander Sagosen (25) omtaler kveldens VM-åpning mot Frankrike som en nøkkelkamp for å oppfylle drømmen om å bli verdensmester. Her er ekspertdommen over Norges tropp.

– Det blir en veldig tøff kamp mot Frankrike. Det er et fantastisk lag. De har mange verdensklassespillere. Den er veldig viktig. Det er en nøkkelkamp. Samtidig, hvis vi skulle gå på et feilskjær, har vi fortsatt muligheten til å nå drømmen vår, sier Sagosen.

Han sprer frykt til motstanderne hver gang han er på banen. I kveld vet også Frankrikes stjernegalleri hva som venter dem når den tidligere PSG-spilleren fra Trondheim entrer Dr Hassan Moustafa Sports Hall utenfor Kairo - den nye arenaen som nylig ble omdøpt og fikk navnet til den egyptiske presidenten i Det internasjonale håndballforbundet (IHF). Spørsmål er om de klarer å stoppe Norges strateg.

– Sander Sagosen er verdens beste håndballspiller. Med han i toppslag er Norge i verdenstoppen. Av utespillerne er han den viktigste av alle, sier TV 2 ekspert Bent Svele.

Avkast er klokken 20.30. Vinner Norge kampen får de en antatt langt enklere vei til en potensiell semifinale enn om de taper. Her er Sveles vurdering av de øvrige spillerne i den norske troppen, som etter to strake sølvmedaljer i VM nå går for gull her i Egypt.

VURDERER: TV 2-ekspert Bent Svele (t.v.) vurderer Christian Berges mannskap før VM-starten. Bildet er tatt under kvinnenes verdensmesterskap i Japan i slutten av 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Målvakter

Torbjørn S. Bergerud, SG Flensburg-Handewitt

– Målvakter har den største betydning. Torbjørn Bergerud er vår førstekeeper. Han må prestere hvis vi skal drømme om gull.

Espen Christensen, IFK Kristianstad

– Christensen har vært med en god periode. Han har vist at han kan komme inn og avlaste Bergerud, sammen med Sæverås.

Kristian Sæverås, SC DKfk Leipzig Handball

– Jeg føler vi har tre gode målvakter. Vi er helt avhengig av et godt målvaktspill, enten det er Bergerud eller de to andre. Jo lenger du kommer i turneringen, desto mer vil det bety. Og det blir helt avgjørende i den første kampen mot Frankrike.

AVHENGIG AV EN GOD KEEPER: Torbjørn Bergerud gjorde en god kamp mot Slovenia da Norget sikret bronse i EM for ett år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kantspillere

Magnus Jøndal, SG Flensburg-Handewitt

– Han får spille mesteparten av tiden for Norge på venstrekanten. Han kan være variabel for klubblaget og har spilt litt mindre enn før i Flensburg, men han kan avslutte karrieren sin med et VM-gull, og kanskje et OL-gull. Jøndal er en fantastisk venstrekant. Med landslagsdrakten på, har han levert bestandig.

Kristian Bjørnsen, HSG Wetzlar

– Bjørnsen har vært en stamspiller i mange sesonger på landslaget. Han har slitt litt og ikke laget så mange mål som han gjorde en periode, men han er en meget solid høyrekant – som gjerne pustes litt i nakken av Gulliksen.

Kevin Maagerø Gulliksen, GWD Minden

– Gulliksen er yngre og har fått være med tidligere. Han har gjort det bra, fått erfaring i den tyske ligaen. Han er i utgangspunktet et annetvalg bak Bjørnsen, men har vist at han kan levere hvis han kommer inn.

Alexander Christoffersen Blonz, Elverum Håndball

– Blonz er den unge som står bak Jøndal som er førstevalget. Han har vist godt spill i Champions League med Elverum og tatt vare på muligheten da han har fått den på landslaget. Han er fremtidens venstrekant på landslaget, det er det ingen tvil om.

YNGSTEMANN: Alexander Blonz (20) spiller i hjemlig liga, men står på blokken til flere av Europas største klubber. Foto: Vidar Ruud

Bakspillere

Sander A. Øverjordet, Mors-Thy Håndbold

– Han skal avlaste. Han er en playmaker-type som har et ålreit skudd og et bra blikk for spillet. Han har kanskje ikke fått så mye spilletid som han ønsket i Danmark, men har fått erfaring, var med landslaget i fjor og har fått litt tillit av Berge.

Kent Robin Tønnesen, Telekom Veszprém

– Jeg er spent på Tønnesen. Han har vært ute en lang periode med skade Han har kommet tilbake i høst. Han har ikke fått så mye spilletid for Veszprém siden den gang, men jeg tror han vil bli en viktig bidragsyter for Norge.

William Aar, Århus Håndbold

– Det blir en innslagsspiller som er der for å lære. Han har et godt skudd, og har fått en del erfaring fra den danske ligaen. Han har potensial, men det står ikke på ham om vi skal vinne gull.

Gøran Søgard Johannessen, SG Flensburg-Handewitt

– Gøran er uhyre viktig begge veier. Han kan gå inn med Gullerud og være en del av midtforsvaret til Norge. Han er ekstremt god i duellspillet, er tøff på mål og har et godt skudd. Jeg håper strekkskaden han har er leget såpass at han kan melde seg klar til kampen mot Frankrike.

RETT FRA SUKSESS: Sander Sagosen (to f.h) og Harald Reinkind (t.h.) stormet banen da de slo Barcelona i Champions League-finalen to dager før nyttårsaften. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Christian O’ Sullivan, SC Magdeburg

– Han er den som kanskje ikke syns mest i målprotokollen, men som er en av de viktigste spillerne i laget. Han kan stå i midtforsvaret, han drifter tempoet fremover og er en trygg, god playmaker som kan sette opp spillet for de andre. Han er ekstremt viktig for dette laget.

Eivind Tangen, Skjern Håndbold

– Tangen kom inn fordi Abelvik Rød er ute. Han har et vanvittig godt skudd som han bruker godt i Skjern, som jeg håper han får muligheten til å vise frem for Norge i mesterskap.

Simen Holand Pettersen, Elverum Håndball

– Det blir litt som William Aar: Han er der for å lære. Det står ikke og faller på ham. Han har fått erfaring i Champions League for Elverum, og vist frem skuddarmen. Han er en skytter som kan komme inn og være en joker.

Harald Reinkind, THW Kiel

– Reinkind var ikke tatt ut til mesterskapet i fjor, men har gjennom godt spill i Kiel blitt Champions League-vinner. Han kan også stå bakover. Jeg syns han har gjort en god sesong. Han er blitt tøffere på mål. Han har et godt skudd, og spiller med selvtillit og ro. Han er blitt klubbkamerat med Sagosen i Kiel. De har gode relasjoner der. Han er en viktig spiller for landslaget med Abelvik Rød ute.

Linjespillere

Bjarte Myrhol, Skjern Håndbold

– Kapteinen på skuta må være med for at skuta skal komme trygt i havn. Han har vært skadet lenge og skulderen er fortsatt litt vondt, men jeg håper og tror at den holder. For han er uhyre viktig for Norge offensivt.

Henrik Jakobsen, Fenix Toulouse Handball

– Jakobsen blir en avløser i det defensive. Han skal stå der og avløse. Det blir i utgangspunktet Øverby og O’Sullivan som skal begynne den delen der, så blir Jakobsen en avlastningsspiller defensivt.

Petter Øverby, HC Erlangen

– Øverby er forsvarssjefen til Norge. Han er sterk, god til å samle forsvaret og blir helt avgjørende. Så er det god fart i ham i kontringsspillet til Norge. Det er en nøkkelspiller for Norge.

Thomas Solstad, Elverum Håndball

– Han har fått god erfaring i Champions League gjennom Elverum. Han kan gå inn og gjøre en god defensiv jobb. Han er tøff, og har vist i Champions League at han kan lage mål. Han er med for å lære, men jeg håper at han får vist seg frem i mesterskapet, avslutter Svele.