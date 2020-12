NØKKEL-DUELL: Nora Mørk mot Grace Zaadi da Norge slo Frankrike 3. oktober. I bakgrunnen Frankrikes veterantrener Olivier Krumbholz. Foto: Bo Amstrup

Stor VG-analyse: Derfor kan Norge vinne EM-dramaet

HERNING (VG) Litt bedre keepere, større fart og bedre strekspillere kan vippe EM-finalen i Norges favør. Det ligger an til drama når Frankrike er motstander i Boxen søndag kl. 18.00.

Norge vant 29–28 over Frankrike i oktober. I EM har de to finalelagene møtt to av de samme lagene. Både Norge og Frankrike har slått Danmark med tre mål. Frankrike slo Kroatia med 11 mål i semifinalen.

Norge nøyde seg med syvmålsseier mot EM-sensasjonen, men ledet med nettopp 11 mål da Thorir Hergeirsson satte mange av sine beste på benken mot slutten av kampen.

I to av tre VM-finaler mellom Norge og Frankrike har det vært svært jevnt. Norge vant den legendariske finalen på Lillehammer i 1999 med 25–24 etter fire ekstraomganger.

Frankrikes veterantrener Olivier Krumbholz fikk sin store revansje da Norge overraskende ble slått 23–21 i Tyskland for tre år siden. I 2011 vant Norge suverent 32–24 i Brasil.

MÅLVAKTER

Norge: Både Katrine Lunde (40) og Silje Solberg (30) hadde en vanskelig vei inn i VM. Endelig på plass i Danmark har begge har levert over forventning. Begge står med gode 38 prosent redninger. Men like viktig: De har erfaringen og kunnskapen til å redde de riktige ballene.

Frankrike: I VM-finalen for tre år siden var Amandine Leynaud den beste målvakten. Hennes 10 redninger var avgjørende for fransk gull. Hun kjenner flere av de norske skytterne godt fra Györ. Som i VM-finalen er Cleopatre Darleux hennes keeperkollega. Hun har tatt 35 prosent i EM. Mens Leynaud ligger på 32.

FORSVAR

Norge: Forsvarsspillet har hevet seg flere hakk med Malm Frafjords inntreden. Brattset Dale har vært enorm sammen med henne i midten. Kristiansen og Skogrand litt mer variable i den nest ytterste rollen som av og til er Norges lille defensive problem. Her kan Solberg-Isaksen kanskje gjøre en jobb i finalen.

Frankrike: Krumbholz er en taktisk smarting og utmanøvrert Norge med sin forsvarstaktikk i VM-finalen i 2017. Har kanskje verdens beste forsvarsspiller i Beatrice Edwig. Den franske defensiven er preget av fysikk, god bevegelse og overraskende formasjoner. En nøkkel i finalen blir å stoppe Henny Reistad.

KONTRINGER/RETURLØP

Norge: Dette har gjennom en årrekke vært Norge store styrke og motstandernes hodepine. Med Herrem som spydspiss har det fortsatt i EM. Hun er blitt godt fulgt opp av Kristiansen, Oftedal og Reistad og ankomstspill som alltid setter press på om motstanderen ikke klarer å etablere seg i forsvar. Gode returløp også.

Frankrike: Kjørte minst like høy fart som Norge i semifinalen. Spillere som Estelle Nze Minko ligger ikke noe tilbake for de norske i hurtighet og kontringsvilje. Så spørs det hva Frankrike bestemmer seg for taktisk. De roer ofte ned i store kamper. Har gode returløp, men klarte ikke helt å holde orden på Norge i tapet 3. oktober.

BAKSPILLERE

Norge: Med Reistad har Norge fått et nytt våpen. Hun har X-faktoren Danmark ikke klarte å takle i semifinalen. Oftedal har variert litt i EM, men har alt som skal til. Nora Mørk har vært bedre enn forventet, mens Kristiansen fortsatt er preget av coronaperioden. Det norske samspillet sitter ikke som på sitt aller beste.

Frankrike: Har som Norge fart og oppfinnsomhet i bakspillerrekken. Nze Minko en verdensspiller og Kalidiatou Niakate og Alexandra Lacrabère ligger på sitt beste ikke langt bak. Bakspillerrekken har satt 61 prosent av skuddene i EM – inkludert straffene til Lacrabère og Nze Minko. Det er solid.

STREKSPILLERE

Norge: Kari Brattset Dale har høyst sannsynlig vært EMs beste strekspiller. Setter korrekte og effektive sperrer og har scoret 23 mål på bare 28 skudd. I bakhånd har Norge Heidi Løke som joker. Spilte ikke i semifinalen. Har slitt med skuddene, men har skaffet 10 straffer i EM. 38-åringen kan selvsagt bli et livsfarlig våpen i finalen.

Frankrike: Det er vanskelig å kalle strekspillerne for det svake punktet. Men førstevalget Paulette Foppa er ikke helt på det samme nivået som Brattset Dale. Har scoret 15 mål på 23 skudd. Béatrice Edwige har hatt lite spilletid i angrep og står ikke notert med mer enn to mål på tre skudd i EM.

KANTSPILLERE

Norge: Spillet ut mot kantene har blitt bedre i løpet av EM. Camilla Herrem topp verdensklasse til tross for at effektiviteten har sunket til 70 prosent på skuddene. Sanna Solberg-Isaksen var lenge tam, men god i semifinalen. På høyrekanten gjør Stine Skogrand det bra på uvant plass. Malin Aune og Marit R. Jacobsen variable.

Frankrike: Kantspillet er heller ikke Frankrikes aller beste side. Veteranen Siraba Dembele har vært svært effektiv på venstre. Deler spilletiden med Chloe Valentini. På høyrekanten har hverken Laura Flippes og Pauline Coatanea truffet skikkelig godt. Men de er raske, kontrer og har potensial til gjøre hva som helst.

TRENERE

Norge: Thorir Hergeirsson har ført Norge til tre EM-gull, to VM-triumfer og en seier i OL. Siste gull kom i 2016. Nå er Hergeirsson sulten. Gjorde gode taktiske forandringer i semifinalen. Reistad har gitt ham mer å spille på. Har flere ting i verktøykassen enn sist Norge var i en finale. Rolig og fornuftig disponering i EM.

Frankrike: Olivier Krumbholz ledet Frankrike til deres første VM-gull i sin første periode som landslagssjef (1998–2012). Kom tilbake med fornyet kraft og motivasjon for fire år siden. Har gitt gull i både VM og EM. Vet nøyaktig hva som skal til for å få et landslag til fungere. En slu rev av en taktiker på benken.

SLUTTSUM

Norge-Frankrike 37–34

