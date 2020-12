I FAMILIE: Arne Senstad og Heidi Løke sammen i 2017. Da var Løke klar for Senstads Storhamar kort tid etter at sønnen Oscar var født. Foto: Vidar Ruud / NTB

12 av 16 Polen-spillere har vært coronasyke: − Kan bli veldig stygt

KOLDING (VG) Polen-trener Arne Senstad liker seg slettes ikke foran EM-åpningen mot Norge. Tre fjerdedeler av laget kommer mer eller mindre direkte fra coronasykdom. Han frykter sammenbrudd mot svigerinnen Heidi Løke.

– Det kan bli veldig stygt, sier 51-åringen fra Kapp i Østre Toten. Han er samboer og har to barn med Løkes søster Lise.

Senstad har så vidt fått snakket med Norges veteranstrek i Kolding. Han har mer enn nok med sitt eget lag før EM. De tre største stjernene mangler og resten har slitt tungt med covid-19 opp mot mesterskapet.

– Det er ikke noe gøy når de ikke har de beste spillerne til disposisjon. Samtidig så har han et godt lag, men de har hatt masse smitte og fått uforutsette ting i fanget. Så jeg synes synd på ham, sier Løke til VG.

Senstad må gå inn på sin PC for å telle opp og gi VG den eksakte oversikten: 12 av 16 spillere har hatt corona. På Norges lag i åpningskampen er det bare Veronica Kristiansen som har vært smittet.

Arne Senstad beskriver at halve førstesekseren «ramlet ut av sengen» ved å teste positivt sist søndag. Han stiller spørsmål om det er forsvarlig å stille med de nylig friskmeldte mot Norges temposterke lag.

– Jeg kan jo ikke spille to ganger 30 minutter med dem nå. Spørsmålet er om jeg kan spille to ganger 10. Forbundet i Polen har gjort jobben sin og har alt på stell. Men disse spillerne har altså vært gjennom en sykdomsperiode, minner Arne Senstad om. Han står ved at det han sa til VG sist uke: Det er «litt på kanten» å arrangere EM.

STOLT OG SKEPTISK: Arne Senstad er stolt over å lede Polen i mesterskap, men svært skeptisk foran møtet med Norge. Foto: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

– Jeg har den samme bekymringen nå. Det er mulig EM kan bli bra, men vi har også sett at vi er i gang med det noen fryktet. Flere kan risikere å bli smittet gjennom mesterskapet. Det er ikke alle nasjoner som har gjort den jobben som kreves. Jeg regner med at vi ikke har sett den siste overskriften i forhold til det.

Arne Senstad sier det er «en stor ære» å få lede Polen i mesterskap. Men samtidig har han en «uggen følelse».

– Jeg er mest bekymret over å må gjennomføre et mesterskap med spillere som nettopp har vært syke. Jeg føler at vi ikke har noe valg. Avstanden i kvalitet ned til de neste spillerne er for stor. Vi er ikke de eneste. Ungarn, Romania og flere land har spillere som nettopp har vært gjennom sykdom, sier han og påpeker at hans egne spillere har hatt ulike opplevelser som smittet. De fleste har kommet seg greit gjennom, men noen av spillerne har også hatt covid-19 «ganske tøft».

Norge har ikke møtt polakkene siden VM for tre år siden. Da ble det en knusende norsk seier 35–20.

– Arne har vært flink til å snakke ned laget. Jeg vet at alle lag Arne Senstad trener gir jernet og gir absolutt alt. Vi skal være ydmyke og klare mot Polen. Det blir en tøff åpningskamp, hevder landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Han er utrolig flink til å få det beste ut av laget, følger Heidi Løke opp. Fra 2017 spilte hun to sesonger under svogeren i Storhamar. Hver sesong pendlet hun en distanse som tilsvarer jorden rundt for å spille for Senstads lag. Bil og drivstoff betalte hun selv.

– Jeg var stolt og utrolig glad for at hun ville spille for oss og la ned de kjøreturene mellom Sandefjord og Hamar, sier Senstad og legger til:

– Jeg frykter at det Heidi som kommer til å ha haken høyest etter denne kampen. Jeg håper at hun kan gi meg et plaster på såret ved å kjøpe en fin julegave til «han tjukken», ler totningen som leder et trenerteam sterkt preget av mjøsbygdene. Assistenten Reidar Møistad er fra Ringsaker.

