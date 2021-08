OL-FLYT: Thorir Hergeirsson har hatt grunn til å smile i Japan. Her sammen med Camilla Herrem (til venstre), Veronica Kristiansen, Tonje Larsen og Marit Malm Frafjord. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hergeirsson setter rekord med 600 kamper: − Han er et ikon

TOKYO (VG) Han setter rekord mot Ungarn. Thorir Hergeirsson (57) blir den første som har ledet norske håndball-landslag 600 ganger. Veteranene hyller landslagssjefens utvikling som person de siste årene.

Publisert: Nå nettopp

– Å herre mann. Det er stort. Han har gjort en veldig bra jobb. Han vokser ikke i høyden, men som trener og menneske, sier Camilla Herrem (34 år/ 269 landskamper) om den 170 cm høye islendingen.

– Utrolig kunnskapsrik, ambisiøs og hater å tape. Han er et ikon i norsk håndball. 600 kamper er stort. Han er en fin fyr og en veldig dyktig trener, beskriver Marit Malm Frafjord (35 år/219 landskamper).

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

Hergeirsson svarer selv lynkjapt på hva han har lært av å lede forskjellige norske landslag 599 ganger på 27 år:

– Definitivt å være ydmyk i medgang og sta i motgang.

Nå er han inne i en svært ydmyk fase. Norge vant EM-gull etter åtte strake seire i desember. I Tokyo har håndballjentenes seiersmaskin heller ikke fusket. Ungarn i kvartfinalen følger opp fem strake seire i gruppespillet.

– Vi er ydmyke overfor oppgaven. Men jeg har tro på at vi skal styre kampen og få den inn i vårt spor. Samtidig skal vi huske at Ungarn har gjort veldig gode enkeltkamper, sier han på terskelen til medaljekampene.

Islendingen har allerede passert legendariske Marit Breivik – kvinnen som brakte Norge de første gullene. Hun har til sammen 577 kamper for Norge – 137 av dem er som spiller.

les også Håndballjentene stor favoritt mot Ungarn: – Kvartfinaler er ekle uansett

Til Paris

VG har fått tallene fra Norges Håndballforbund.

– Det går an å se det slik at jeg bør runde av og slippe andre til, sier han med et smil.

Men det kommer ikke til å skje. Thorir Hergeirssons kontrakt med Norges Håndballforbund går til over OL i Paris om tre år.

– Det var et ønske fra håndballforbundet og jeg trives med menneskene, spillerne, arbeidsgiveren og de evige prosessene som handler om å jakte utvikling, forbedring, nytenking mens rammene våre endres, sier han.

– Vi hadde langt bedre tid da jeg begynte i forhold til å skape lagmessige ting. Nå låner vi spillerne sjeldnere. Det er en annerledes utfordring, sier Hergeirsson som mener det er minst like motiverende å lede håndballjentene på veien frem til et mesterskap som å lede Norge i store finaler.

Hergeirsson har siden 2009 ledet landslaget i 264 kamper som sjef. Han har 191 som Breiviks assistent på benken. I tillegg 144 kamper med yngre landslag.

Hergeirsson på topp Dette er listen over utvalgte landslagssjefers antall kamper for Norge. Kamper både som trener og spiller er regnet med. Thorir Hergeirsson 599 Marit Breivik 577 Gunnar Pettersen 462 Sven Tore Jacobsen 322 Per Otto Furuseth 239 Christian Berge 218 Kilde: Norges Håndballforbund. Vis mer

Han har vært med på alle håndballjentenes kamper i 20 år. Medaljesamlingen er helt enorm. Norge har vunnet to OL-gull, to VM-gull, seks EM-gull og til sammen 17 medaljer i hans tid.

Men selv rekker Hergeirsson ikke frem en finale som den kampen han husker aller best av sine 599. Han trekker frem OL-kvartfinalen mot Brasil i 2012. På kampens siste 27 minutter ble 9–15 snudd til seier 21–19.

– Det hadde vært slitsomt og krevende innledende. Vi klarte å snu den kampen. Alt snudde. Brikkene falt på plass, sier Hergeirsson foran en ny kvartfinale ni år etter OL-gullet i London.

Han trekker ikke frem én, men tre kamper, som sin verste. Den tapte VM-finalen mot Frankrike i 2017 og de to tapte semifinalene mot Russland i VM 2009 og Rio-OL 2016. Fredag kan det bli en ny semifinale mot russerne i Tokyo.

Trekker frem én

VG ber ham om å trekke frem én eneste spiller. Hergeirsson vil holde dagens spillere utenfor og går tilbake til gullet i 2012.

– Jeg husker best Gøril Snorroeggens opptreden og autoritet i pausen av kvartfinalen mot nettopp Brasil, beskriver han.

Thorir Hergeirsson har snart levd en mannsalder med krav om suksess. Hvert eneste år i hvert eneste mesterskap.

– Jeg synes det er motiverende at det er forventninger til oss. Uten forventninger hadde det ikke vært noe gøy. Med det følger opp- og nedturer. Dynamikken er at du er helt eller idiot, konge eller syndebukk, slår han fast.

For fire år siden ble han av kong Harald utnevnt til Ridder av første klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden. Katrine Lunde (41 år/313 landskamper) sier dette:

– Det er veldig imponerende. Han har vokst i rollen. Han er ikke redd for å bruke andre mennesker i tillegg til seg selv. Det får systemet til å bli optimalt.

Nora Mørk (30 år/138 landskamper) følger opp det veterankeeperen sier:

– Thorir er en kulturbærer og har vært enormt viktig for norsk håndball. Jeg synes man har sett en utvikling i ham som person. Fra å være å være streng og litt skummel – det er han litt fortsatt – til å være litt mer medmenneskelig. Han er en person vi alltid kan prate med. Den utviklingen har veldig mange av jentene satt pris på.