SVARER TØFT: Ole Gustav Gjekstad er torsdag på plass i Russland sammen med Henny Reistad og resten av Vipers-troppen som skal møte Rostov-Don. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Vipers skyter tilbake mot russisk angrep: − Bare tull

Det spisser seg til før Champions League-kvartfinalen i håndball. I sosiale medier ironiserer Vipers-motstander Rostov-Don over den norske klubbens ønske om markedsrettigheter og null tilskuere i lørdagens «hjemmekamp» i Russland.

Publisert: Nå nettopp

I et innlegg publisert på Facebook og Twitter raljerer Rostov-Don med Vipers sine ikke innfridde ønsker. Klubben skriver blant annet at det neste kan bli at Vipers krever at kampen skal spilles uten lys og i stillhet. Russerne kommer også med en syrlig kommentar om at kvartfinalene skal avgjøres med «stein-saks-papir».

– Vi reagerer på at det kom stadig nye krav fra Vipers, sier Andrej Demjanov, leder for pressetjenesten til Rostov-Don, til VG.

– Sånn jeg ser det er dette bare tull, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til VG.

Fædrelandsvennen omtalte stridighetene mellom de russiske og norske håndballmesterne først. På grunn av de norske coronarestriksjonene får Vipers ikke spille hjemme. Lørdag og søndag spilles begge kamper i Russland.

– For det første er det ganske normalt at man prøver å få markedsrettigheter til sin egen hjemmekamp. I forhold til det med tilskuere: Det er ikke så mye som tyder på at man har hatt kontroll på corona hverken i Rostov eller Russland. Stort sett alle har hatt corona. Jeg tror ikke det er så vanskelig å forstå at det ligger en bekymring der i forhold til full hall, mener Gjekstad.

Sammen med laget drar han torsdag med charterfly til millionbyen øst for Azovhavet.

– Tror du det er tilfeldig at dette kommer rett før dere skal reise til Russland?

– Nei da. Det er ikke tilfeldig. Men jeg tror ikke det påvirker oss på noen som helst måte. Dette er en rotete verden i hvordan ting gjøres og ting tildeles.

– Så vidt jeg kan se har godt over halvparten av spillere og ledere i Rostov-Don hatt corona. Vi har hatt null tilfeller. Det er grunn til det, sier Vipers-treneren som nå forbereder Nora Mørk & co. til to bortekamper som kan bli spilt med over 3000 russiske supportere på tribunen.

– Vi tenker nå at vi skal spille to håndballkamper. Alt det andre er vi ferdige med. Vi vet vi skal spille borte og at det blir tilskuere. Vi synes det er gøy å spille for folk, men coronasituasjonen gjør det plundrete.

– Føler dere det utrygt?

– Ikke foreløpig. Vi tar de forholdsreglene vi føler vi trenger og gjør det vi kan med avstand til stort sett alle. Vi har ikke spilt for folk på bortebane siden 2020.

– Da kampene ble planlagt, oppfylte vi alle kravene fra norsk side. Problemet var jo at Vipers ikke fant andre steder å spille sin hjemmekamp. Om de hadde fått til å spille i Ungarn, hadde vi med glede dratt dit, sier Andrej Demjanov i klubben.

– Etter hvert begynte Vipers å stille krav som var langt fra virkeligheten. Blant annet om at vi skulle spille uten tilskuere i en kamp som vi allerede hadde begynt å selge billetter til. Muligheten for supporterne våre til å se to interessante kamper om å nå Final 4 i Champions League er hovedgrunnen til at vi sa ja til å være verter for begge kampene, sier klubbens talsmann.

– Dere har en ironisk tone i meldingen som er lagt ut på hjemmesiden deres, blant annet om Sputnik-vaksinen og eskorte av Sukhoi jagerfly. Hvorfor det?

– Fordi Vipers stilte virkelighetsfjerne krav så tett opp til kampene.

– Hvordan tror du forholdet mellom klubbene blir nå i helgen?

– Alt skal avgjøres av lagene på banen. Og våre jenter gleder seg til å møte Vipers.

Ole Gunnar Gjekstad sier om det som kan oppfattes som russiske spydigheter:

– Vi bryr ikke oss så veldig mye om det der. De kjenner på presset og bruker de metodene de kan for å dempe det og prøver å dytte litt på oss.

Vipers daglige leder, Terje Marcussen, har hatt kontakten med Rostov-Don. Nå er han fullstendig oppgitt. Han regner med at innleggene i sosiale medier kommer som en direkte svar på en mail han har sendt til den russiske klubben og det europeiske håndballforbundet EHF.

– At de lager en sånn sak med Sputnik-vaksiner og at de skal ta lyset i hallen, det er så dumt. Jeg trodde ikke Rostov-Don skulle slippe seg ned på et sånt nivå, sier Marcussen til VG.

Begge klubber bekrefter at russerne betaler kost og losji for Vipers i Russland. Men utgiftene til charterfly -ifølge Marcussen koster det 500.000 kroner – må Vipers selv betale.

I januar ble hovedrunde-kampen mellom de to klubbene avlyst i Kristiansand. Fire personer fra Rostov-Don testet positivt da de ankom Norge. Deriblant en russisk landslagsspiller. De fire ble liggende på 10 dager i Kristiansand. Ifølge Marcussen sørget Vipers for forfriskninger og medisiner i hele perioden.

– Vi løp ræva av oss da de lå på hotellet her. Og dette er takken. Jeg blir bare helt oppgitt. Jeg håper virkelig ikke at jeg hadde oppført meg sånn om vi hadde fått to hjemmekamper i kvartfinalen, sier Terje Marcussen.