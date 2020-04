OPPGITT: Sander Sagosen synes allerede det er for mange kamper i en sesong. Nå blir det verre. Her avbildet i Stockholm etter at Norge røk ut av EM i januar. Foto: Vidar Ruud

Sagosen frykter «marerittoppsett»: – Blir en helvetes sesong

Blir neste håndballsesong som det nå ligger an til, vil proffspillere som Sander Sagosen (24) kunne måtte spille kamp hver 84. time. Nå håper han forbundene innser alvoret.

Nå nettopp

– Det blir unikt, og jeg må bare få sagt at det blir en helvetes sesong, sier trønderen.

Han snakker med VG imellom noen slag på golfbanen. Litt nødvendig avkobling etter treningsøktene i håndballpausen.

Når idretten kommer i gang igjen blir det imidlertid liten tid til å ta livet med ro.

– Det kommer til å bli ekstremt mange kamper og mye reising, sier Sagosen, som tidligere har uttrykt seg som svært negativ til kampbelastningen i en vanlig sesong:

Den neste ligger an til å bli travel. For den danske landslagsspilleren Rasmus Boysen, som spiller for Elverum i Norge, har regnet ut hvordan kampprogrammet for en toppspiller i Tyskland kan bli.

Må prioritere

Sander Sagosen, som bytter klubb fra franske Paris St. Germain til tyske THW Kiel i juni, vil da kunne få et «marerittoppsett».

En total på 102 kamper om klubben får maksimalt antall:

Bundesliga 2020/21 - 38 kamper

Super Cup 2020/21 - 1 kamp

AllStar Game - 1 kamp

OL-kvalifisering - 3 kamper

VM-kvalifisering - 2 kamper

Sommer-OL i Tokyo - Maksimalt 8 kamper

EM-kvalifisering - 6 kamper

Tysk cup 2020/2021 - 6 kamper

Champions League 2020/21 - 20 kamper

Super Globe 2020/21

I tillegg gjenstående kamper fra årets sesong:

Tysk Final4 2019/2020 - 2 kamper

Champions League Final Four 2019/2020 - 2 kamper

– Her kommer man til å være kynisk. Det betyr at jeg og andre må velge ut hvilke kamper vi skal spille, sier landslagsprofilen.

Klar beskjed: Kutt kamper

– Hvilke tiltak håper du blir satt inn slik at ikke belastningen blir for stor?

– Det er lett å si nå som Norge er godt rangert, men kvalifiseringene til OL, EM og VM må bort, så vi kan bruke de ukene til annet. Sorry, men sånn får det bli, med hensyn til de nasjonene som da vil miste mulighet til å kvalifisere seg.

Landslagslege Thomas Torgalsen deler bekymringene.

– Vi i helsevesenet rundt spillerne gjør så absolutt det. Det er en langt høyere risiko for skader, spesielt belastningrelaterte når kampantallet økes. Samtidig er det ekstrem forskjell på antall skader som kommer i kampsituasjoner enn i trening, forteller Olympiatoppen-legen.

– Vi anbefaler at det ikke blir noe særlig mer enn maksimalt 70 kamper på en sesong, sier Torgalsen og redegjør for skaderisikoen i faktaboksen under:

Skaderisiko ved for mange kamper Han deler forløpet inn i fire hovedkategorier Belastningsskader : Det største helseproblemet blant mannlige håndballspillerer. Øker du belastninger, så øker hyppigheten og problemene. Spillerne vil få nye og antallet bli flere. Spesielt med økende antall situasjoner hvor man må prestere - kamp. Kne-sener, akilles, skuldre, albue, rygg blir veldig utsatte område. Tid til å ta seg fri har de ikke. I dag dreier det seg i stor grad om belastningsstyring. Og at de allerede må få til å trene og konkurrere på en intelligent måte for å kunne leve med problemene de har.

Hyppigheten : Antallet skader økes i ballidretter under konkurranse. Spesielt i håndball med kontakt, hyppige retningsendringer og høyt tempo. Samtidig får man knapt trent alternativt og skadeforebyggende med mange kamper. I perioder uten kamper får helsetemaet til landslaget knapt rapportert én eneste skade.

Sykdomsrisiko : Det er større sjanse for infeksjon ved å være sliten/utmattet. Det vil føre med seg et et dårlige immunforsvar, og det er lett å bli syk. Torgalsen trekker spesielt frem reisevirksomheten i Tyskland som tøff, og at toppspillerne vil spille på tre kontinenter neste år med VM i Egypt og OL i Japan.

Overtrening: Hvis man utsetter seg for for mye belastning trening/reise og for mye media/sponsor så blir man sliten. Overtreningssyndrom blir risiko. Man er ikke nødvendigvis syk, men energinivå er veldig lavt. Det kan bli vanskeligere å orke et løp og gå opp en trapp. Man kan få spist mindre til rette tider, og færre timer søvn.

Sander Sagosen ga : Hvis man utsetter seg for for mye belastning trening/reise og for mye media/sponsor så blir man sliten. Overtreningssyndrom blir risiko. Man er ikke nødvendigvis syk, men energinivå er veldig lavt. Det kan bli vanskeligere å orke et løp og gå opp en trapp. Man kan få spist mindre til rette tider, og færre timer søvn.Sander Sagosen ga f.eks 90 TV-intervjuer under EM i januar, og det blir neppe færre oppdrag i storklubben Kiel. Vis mer

Selv om Sagosen skulle sett at avskjeden i PSG ble litt av det litt mer hyggelige slaget, håper han kampene fra fjorårets sesong utgår. De kunne uansett satt Sagosen i en merkelig situasjon da han ville risikert å møte PSG i Champions League med sitt Kiel.

les også Sagosens «EM-evaluering»: – Noen marerittanker sitter igjen

Det blir det uansett nok av anledninger til, ettersom kampprogrammene blir heftigere og turneringene flere – år for år.

– Det er grunnen til at jeg har vært så kritisk tidligere. Vi vanner ut sporten. Det er viktig å verne om produktet. Det vil jo bli mer stas å møte PSG max én gang i sesongen med Kiel. Nå vil det bli dem, Barcelona, Veszprém osv i gruppespill og finaler hvert år, sier 24-åringen.

Publisert: 23.04.20 kl. 19:15

Mer om Håndballgutta Sander Sagosen

Fra andre aviser