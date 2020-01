NY GENERASJON: Norsk håndball vokser stort både på herre og kvinnesiden. Her er Christian Berge med sin nye generasjon under EM-kampene i Trondheim. Både datteren Erle Sofie og sønnen Emre Christoffer spiller håndball. Foto: Bjørn S. Delebekk

Berge kan juble: Eksplosiv økning av norske herrespillere

STOCKHOLM (VG) Antallet norske gutter som spiller håndball har økt eksplosivt det siste tiåret. Christian Berge er svært fornøyd med tilgangen på talenter.

Ifølge Norges Håndballforbunds medlemsoversikt var det for to år siden 45.675 mannlige spillere i Norge. Det er en økning på 47,7 prosent i forhold til 2008.

– Jo flere folk vi får i hallen, jo bedre, sier landslagssjef Christian Berge til VG foran fredagens semifinale i EM mot Kroatia.

Gøran Johannessen tror håndballguttas suksess betyr at flere vil spille håndball. Den aller største årlige økningen – 3609 nye spillere – kom etter at «Berge Boys» fikk sitt gjennombrudd med 4. plass i EM i 2016.

– Det har hatt en effekt på Norge. Flere får øynene opp for håndball. Jeg synes det er en naturlig utvikling, mener Gøran Johannessen, som Berge i 2015 plukket opp fra Viking i 1. divisjon (nivå 2).

Landslagssjefen har i tillegg til A-landslaget også det sportslige ansvaret for de fire yngres-landslagene på herresiden. Han mener tilgangen på store talenter er god og mener at alt ligger til rette for at det norske herrelandslaget – som kvinnene – vil være etablert i verdenstoppen i mange år fremover.

– Det ser veldig bra ut. I 2004-årgangen har vi for eksempel 14 venstrehendte høyrebacker som er talentfulle. For dem som er født i 2003 har vi kartlagt over 100 spillere. Det mange ulike typer og moro å se, sier Berge – til daglig også trener for sønnen Emre og hans 14-årslag hjemme i Elverum.

– Vi håper at det vi gjør i EM får enda flere gutter til å spille håndball. Så skal vi trenerne være veldig bevisst på at håndball skal være det aller morsomste de gjør, sier Berge.

På kvinnesiden har Norges Håndballforbund økt 37 prosent i antall medlemmer på 10 år. I 2018 spilte 92.319 jenter håndball i Norge.

– Medlemsveksten er det aller viktigste for oss, sier generalsekretær i håndballforbundet, Erik Langerud. 67 prosent av medlemmene var i 2018 kvinner. Langerud gir håndballjentenes 34 år lange suksesshistorie æren for det.

Denne gutten viste tidlig er stort talent:

– Landslagene er flaggskip. Men det aller viktigste er at det jobbes godt i klubbene. Vi må hjelpe dem med å skape aktivitet. Nok spilleflater, gode konkurransetilbud, utviklingsmiljøer, kursing, mammaer og pappaer som stiller opp. Summen av alt dette gjør at vi vokser, mener generalsekretæren.

Fortsatt har hverken herre- eller kvinnelandslaget hatt en spiller med annen etnisk bakgrunn enn den norske.

– Vi har mange på de yngre landslagene og jeg trener også mange med en annen bakgrunn i Elverum. Det skal bli spennende å se. Jeg håper virkelig det kommer. Det finnes et potensial der, sier Christian Berge.

Gøran Johannessen kaller problemstillingen «spennende».

– Jeg vet ikke om det er på grunn av kulturen de kommer fra eller om NHF er for dårlige til å tilrettelegge. Fotballandslaget er jo helt annerledes. Det ligger veldig mye ubrukt potensial i folk som kommer fra andre land og har en litt annen kultur og filosofi i idretten, sier Johannessen – til daglig profesjonell i tyske Flensburg-Handewitt.

Publisert: 24.01.20 kl. 09:22

