De var «Bengan Boys». Nå hyller de «Berge Boys».

MALMÖ (VG) De var svært sentrale da Sverige dominerte verden gjennom 12 år. Nå hyller Staffan Olsson og Magnus Wislander «Berge Boys» og Sander Sagosen foran nabomøtet i EM søndag kveld.

– Jätteimponerande, sier Olsson til VG.

– Det er «kul» å se dem spille håndball, sier Wislander.

Staffan Olsson og Magnus Wislander har begge blitt 55 år gammel. Olsson har fortsatt like langt hår. Han møter VG etter å ha spilt padeltennis med sine gamle gullkamerater Stefan Lövgren og Peter Genzel i Malmö.

– Norge har spilt to VM-finaler og ingen ting tyder på at de ikke skal fortsette å ligge der oppe. De har fått frem fantastiske spillere og fremfor alt Sander (Sagosen), Gøran (Johannessen) og (Magnus Abelvik) Rød. Jeg synes de tre er best, og de er unge alle tre. Så fremtiden ligger virkelig til rette for Norge, sier Olsson som sammen med Lövgren og Magnus Wislander utgjorde kjernen av «Bengan Boys» – oppkalt etter gulltrener Bengt Johansson.

17 år etter at Olsson vant sitt sjette og siste gull sist Sverige arrangerte EM, er det «Berge Boys» som gjelder i Malmö.

LEGENDER: Magnus Wislander og Staffan Olsson var sentrale på Sveriges gullag på 1990-tallet. Her er de fotografert i sin avskjedskamp i 2004. Foto: CHRISTIAN CHARISIUS / X00910

– Resultatene fra gruppespillet var veldig gode og mot Ungarn så de svært stabile ut. Norge spiller et ganske enkelt spill, men er veldig trygge i det de gjør. De har spilt sammen i et par mesterskap nå og blir bare mer og mer samspilte, beskriver Olsson.

Sverige er svært presset foran møtet med Norge. Etter fire nøkkelspilleres pubtur og det påfølgende 35–25-tapet for Portugal. Svenskenes største i EM noen gang.

– Det blir vanskelig, men jeg tror det finnes en stor revajselyst hos Sverige. Hvis vi ser på EM til nå så ser dette ut som en selvsagt seier for Norge. Men jeg håper at Sverige kan stå opp for sin ære i denne kampen.

Olsson med 358 landskamper i blått og gult sier følgende om pubskandalen til Jim Gottfridsson, Kim Ekdahl du Rietz, Andreas Nilsson og Lukas Nilsson.

– Man blir jo «jättebesviken». Jeg har null forståelse for slik oppførsel, sier Olsson som etter spillerkarrieren var svensk landslagstrener sammen med Ola Lindgren.

Jim Gottfridsson unngikk å svare på pub-spørsmål fredag:

Sin siste trenerjobb hadde Olsson i Paris Saint-Germain. Der ble han i 2017/18-sesongen godt kjent med Sander Sagosen.

– Jeg synes han er den beste spilleren i verden nå, sier Olsson, kaller det «fantastisk» å jobbe med ham og fortsetter:

– Sander har alle tre variabler. Ser du på mange andre så har de bare to av kategoriene skudd, gjennombrudd og assist. Han er hvassest i alle tre. Ser du på en god spiller som Slovenias Dean Bombac, så mangler jo han for eksempel skuddet. I tillegg så klarer Sander seg godt i forsvar. Det er viktig.

Egentlig ville PSG ha Sagosen allerede i 2016. Men trønderen holdt igjen og ble i Aalborg til kontraktens utløp året etter.

– Et klokt valg, mener Staffan Olsson.

– Han skaffet seg mer erfaring og tok et stort ansvar direkte da han kom til PSG. Denne sesongen er han deres viktigste spiller. Sander er en svært seriøs og bra idrettsmann, og skal heller ikke glemme at han er en ydmyk og bra «kille». Han trener meget godt, tar vare på sin kropp, og er på alle måter profesjonell, sier Olsson. han legger ikke skjul på at han liker at Sagosen fra sommeren skal spille for hans gamle klubb, Kiel.

Staffan Olsson vurderer Norge som «klare favoritter» på den ene siden EM-tablået. På den andre står Spania frem. Norge har ikke slått den regjerende europamesteren på 17 forsøk siden 1997.

– En gang må bli den første. De norske spillerne møter den spanske måten å spille ute i Europa. Det går an å knekke den koden også, mener Staffan Olsson.

Magnus Wislander er ekspert på Sveriges Radio under EM. VG treffer ham i frimurerlogens lokaler i Malmö. Det er nemlig der det svenske laget holder sine pressekonferanser.

– «Berge Boys»?

Wislander bryter plutselig ut i et stort smil.

– Det er et bra navn. Det må dere gjerne kalle dem. Både Christian Berge og det norske håndballforbundet har gjort en enorm jobb i fem-seks år der de har hatt en klar tanke om hvordan de skal spille håndball.

– Hvordan ser du det norske laget?

– Det har vært jättebra. Det har vært «roligt» – nei, forresten, det er det ikke riktig å si på norsk. Jeg mener – det er kul å se dem spille håndball. Finurlig, stor fart, aktive, engasjerte. Man ser at de har selvtillit. Og så har de Sander Sagosen, som er fantastisk.

Christian Berge selv reagerer slik på «Berge Boys»:

– Huff, nei! Vi er et godt lag. Vi begynner virkelig å finne form. «Bengan Boys» vant jo gull på gull. Det har ikke vi klart ennå.

Petter Øverby er enig med sjefen:

– Etter som vi ikke har vunnet gull ennå, er det vel bedre å kalle oss «Sølvguttene» foreløpig.

