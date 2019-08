NUMMER TRE: Nora Mørk ble sist helg korsbåndskadet for tredje gang på halvannet år. Her hjelpes hun av banen i Bucuresti av Crina Pintea (bak) og Itana Grbic. Foto: Alex Nicodim / NTB scanpix

Ekspert om skadekrisen: – Kampantallet må ned

I løpet av bare ni måneder har fire landslagsaktuelle spillere opplevd korsbåndskader. I tillegg til Nora Mørk er også Katrine Lunde, Amanda Kurtovic og Kjerstin Boge Solås ute med skrekkskaden. Det er rekordmange.

Håndballjentene har aldri opplevd at så mange korsbåndskader samtidig - selv om flere av sesongene rundt årtusenskiftet var ille. I 2000 mistet både Mette Davidsen og Janne Tuven OL etter korsbåndskader rett i forkant.

– Kampantallet må ned for de aller beste. Det er all grunn til å tro at det er for høyt. Spillerne trenger mer tid til både trening og restitusjon. Av og til trenger de hvile i stedet for mer håndball, sier Grete Myklebust som har forsket på korsbåndskader i nesten 30 år. Hun er fysioterapeut og professor ved Senter for Idrettsskadeforskning ved Idrettshøgskolen i Oslo.

les også Landslagslegen: Nora Mørk ute i 9–12 måneder

– Vi vet at Norges Håndballforbund også er opptatt av dette, men her må det jo skje ting internasjonalt om antallet kamper skal ned, påpeker Myklebust.

Katrine Lunde spilte kamp nummer 68 for sesongen da hun ble skadet under bronsefinalen i Champions League sist vår. Da har VG ikke regnet med treningskamper for Vipers. Flere av verdens beste spillere krever endringer i kampprogrammet.

– Noe må gjøres. Vi har klare forslag, sa Stine Bredal Oftedal til VG i april. Hun er med i et opprop som også inneholder stjerner som Mikkel Hansen, Nikola Karabatic, Uwe Gensheimer, Sander Sagosen, Nora Mørk, Cristina Neagu og Isabelle Guldén.

Nora Mørk skal være innstilt på å fortsette håndballkarrieren etter den tredje korsbåndskaden på bare 18 måneder. Hun blir i VG frarådet sterkt å fortsette av Hanne Halén. Myklebust vil ikke uttale seg om enkeltskader.

les også Skadene herjer hos håndballjentene: Veronica Kristiansen kan miste VM

– Jeg tror ikke det er flere korsbåndskader generelt i i håndball, men det kan se ut som om skadene nå oppstår oftere hos spillere på absolutt toppnivå. Dette er spillere som har trent mye skadeforebyggende. Likevel skjer det. Vi tror totalbelastningen blir for stor, sier Myklebust.

– Vi vet ut fra forskning at korsbåndskader oppstår 30 ganger oftere i kamp enn på trening. Risikoen øker dermed med å spille mange kamper, fortsetter hun.

I juli ble Kjerstin Boge Solås på landslagssamling korsbåndskadet for andre gang.

– Forferdelig trist. Hun scoret godt på alle tester da kneet ble sjekket i juni. Likevel skjedde dette. Ikke lett å bli klok på, har landslagssjef Thorir Hergiersson sagt til VG.

– Jeg tror ikke alle går rundt og tenker på at man skal unngå den, men det er absolutt den store skrekkskaden. Jeg tror alle som opplever det ser på det som noe av det verste man kan oppleve. Det gjør definitivt jeg også, sier Heidi Løke til NTB.

Amanda Kurtovic ble korsbåndskadet 25. november i fjor. Landslagssjef Thorir Hergeirsson tviler på om hun rekker VM i Japan ett år etter:

– Man får vondt langt inn i sjela. Man merker hva det er på hylene. Jeg har dessverre opplevd dette mange ganger. Vi hadde en periode i Györ der fem spillere var ute med denne skaden samtidig, sier den 36 år gamle strekspilleren som selv ikke har vært ute med korsbåndskade.

Grethe Myklebust ble selv korsbåndskadet som spiller og har gjennom en årrekke jobbet for å redusere antall alvorlige kneskader. Senter for Idrettsskadeforskning driver nettstedet skadefri.no og er nå i ferd med å ansette nye medarbeidere for å informere om arbeidet sitt rundt om i idretts-Norge. Myklebust er spesielt opptatt av at yngre talenter i Norge spiller svært mange kamper også før de kommer opp på seniornivå.

– Unge spillere kan ikke bestemme selv. Jeg kan ikke annet enn å oppfordre klubber, trenere og også foreldre til å hjelpe spillerne med å si nei.

TV 2 har tidligere omtalt at Storhamars Mia Solberg Svele (18) i sommer droppet i sommer et yngresmesterskap for Norge. Hun er datter til den kjente ekspertkommentatoren Bente Svele.

– Bent Svele sa jo i sommer nei. Det var sikkert ingen populær avgjørelse å ta, men jeg tror slike grep er nødvendige. I forhold til faren for skader kan det være problematisk at talentfulle jenter spiller mesterskap om sommeren da de egentlig burde ha en god treningsperiode, sier Myklebust.

