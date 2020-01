HJEMMEBANE: Dette er Sander Sagosens virkelige hjemmebane rett utenfor huset øst i Trondheim. Pappa Erlend, mamma Monica og lillebror Ciljan gleder seg stort til EM i trøndernes hovedstad. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Her ble Sander Sagosen best: Takker mamma og pappa

TRONDHEIM (VG) Akkurat her på 144 kvadratmeter med kunstgress hjemme i Nordlivegen la Sander Sagosen (24) grunnlaget for å bli verdens beste håndballspiller. Nå gleder mamma Monica, pappa Erlend og lillebror Ciljan seg til EM. Sagosen gir foreldrene mye av æren.

Nå nettopp

Ettermiddagen senker seg over villahagen øst i Trondheim. Et tynt snølag dekker kunstgresset. Fredag kveld blir det helt stille her. Da er hele huset – inkludert besteforeldre fra Halsnøy i Sunnhordland – på plass seks kilometer lenger vest. Sagosen og Norge møter Bosnia-Hercegovina i Trondheim Spektrum i EM-åpningen.

I hjørnet av kunstgresset står håndballmålet hvor Sander har skutt utallige skudd mot pappa Erlend. Rundt sønnens fødsel i 1995 fikk han selv 16 kamper som keeper for Norge.

Som 14-åring fortalte Norges stjerne foreldrene sine at han ville bli aller best i håndball.

Du må unne deg familievideoene av den unge Sander på banen:

– Jeg fikk absolutt støtte fra dem. Det var lov å tro på det. De trodde kanskje ikke så mye på det selv. Men de lot meg tro på det, sier Sander Sagosen til VG.

Pappa Sagosen bekrefter det sønnen sier:

– Nei, nei, nei. Vi trodde ikke Sander skulle bli best i verden, sier han. I tillegg til utendørsbanen har Sagosen-huset både en liten innendørsbane og et velutstyrt styrkerom i kjelleren.

– Kunstgresset la vi for at ungene skulle holde på mer aktivitet utendørs. Plenen var så dårlig at de ikke ville være der, sier far Erlend som fortsatt var aktiv toppspiller da familien kom flyttende fra Stavanger i 1997.

– Styrkerommet ble laget for at Erlend skulle kunne trene hjemme. Jeg reiste i jobben og han måtte kunne trene hjemme med små barn, sier mor Monica.

Norges gruppespill Fredag (kl. 20.30): Bosnia-Hercegovina Debuterer i mesterskap. Har Flensburg-keeper Benjamin Buric og et rutinert lag. Men Norge skal ta dem på farten. Norge favoritt 60/40. Søndag (kl. 18.15): Frankrike Gruppens største kamp. Verdensmesteren fra 2017 er ikke like gode, men Nikola Karabatic & co. skal aldri undervurderes. 50/50-kamp. Tirsdag (kl. 20.30): Portugal Portugiserne er fremadstormende og slo Frankrike i EM-kvaliken. Har som Norge en av sine beste ute med skade. Norge favoritt 55/45.

Men faren trente sønnen i håndball hele veien opp til senior. Aktiviteten i Sagosen-hagen minner om den far Hans Erik og sønnen Martin Ødegaard drev med på «Kjappen» i Drammen.

– Foreldrene mine har lagt alt til rette for meg hele veien. Jeg har fått alt slik det skulle være. Pappa sto med meg i styrkerommet tre ganger i uken – og fulgte med på at jeg gjorde alt riktig, sier Sander Sagosen.

UTE OG INNE: Selvsagt nydelig håndballparkett som underlag på Sagosens innendørsbane. Her setter lillebror Ciljan inn et smart skudd på pappa Erlend. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Det har vært bevisst hvordan vi har bygd ham opp fysisk. Men det fungerer ikke sånn at du trener styrke og så går du opp 10 kg i vekt. Sander har også hatt litt flaks. Det var jo ikke gitt at han skulle bli nesten to meter (195 cm høy).

Som 14-åring dro Sagosen kretslagssamling i fotball i stedet for spille sluttspill i håndball.

Det var siste gangen. Da han kom hjem tok han kanskje sitt livs hittil viktigste valg. Han satset ikke videre på kretslaget sammen med Alexander Sørloth. Landslagsspissen spilte både fotball og håndball mot Sagosen gjennom nesten 10 år.

Håndballen ble prioritert fra den dagen.

SØSKEN: Sander Sagosen fra tiden på juniorlandslaget. Sammen med søsteren Ine og bror Ciljan. Bildet er hentet fra familiens eget album. Foto: PRIVAT

– Sander har alltid vært dedikert. Han har trent mye siden han var ganske ung. Han brukte sommerferien og faren til å bli bedre, beskriver mamma Monica.

Hjemme i Trondheim ligger treningsfasilitetene i hjemmet. Kort vei til treningshallen har vært gått som en rød tråd gjennom hele Sander Sagosens karriere. Uansett om han har spilt i Haslum, Aalborg eller Paris Saint-Germain.

– Vi dro til Aalborg og så på seks-syv leiligheter i sentrum. Men til slutt kom det opp en leilighet ute ved hallen. Ingen ville bo der. Men den tok Sander og bodde der gjennom sine tre år i Danmark, forteller moren Monica.

Hennes idrettsbakgrunn er fra fotball, men hun har trent både datteren Ine (19) og Ciljan (12) i håndball frem til 12-årsalderen. Søsteren til Sander har vært innom samlinger på yngres landslag og spiller nå for Charlottenlund i 1. divisjon.

Erlend Sagosen er trener for både henne og Ciljan. 12-åringen skyter på pappa akkurat som Sander gjorde.

– Vi får se hva han har lyst til. Det handler om det. Jeg hadde den indre drivet og synes det var gøy selv. Da stilte også pappa opp. Men hvis han har lyst til å bli god så er jeg sikker på at far Sagosen og mor Sagosen stiller opp, sier Sander Sagosen.

ORD FOR DAGEN: På veggen i Sagosen-familiens styrkerom står det: «Skal du bli best, må du trene det dobbelte av alle andre». Det var her pappa Erlend og Sander satte i gang med styrketrening da han var 14. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Lillebroren forteller at han har trent litt med Sander i kjelleren gjennom julen.

– Her vinner ikke Sander, skratter Erlend.

Og ja, Ciljan Sagosen er kalt opp etter Per Ciljan Skjelbred.

Den tidligere landslagskapteinen var en stigende stjerne da Sagosen-familiens yngste ble født i 2007. Sønnen til Hertha Berlin-spilleren skal være fan av Sander Sagosen. Så nylig byttet de trøyer. Skjelbreds 9-årige sønn fikk en signert PSG-trøye, mens Ciljan Sagosen fikk en signert Hertha-trøye.

– På den står det «Til Ciljan fra Per Ciljan», smiler moren.

Monica Napsøy Sagosen er til daglig økonomidirektør i BDO, mens Erlend Sagosen jobber som regnskapssjef i Focus Care Norge. Nå gleder de seg stort til å følge sønnen i EM.

Sagosen mener han ikke lar seg påvirke av piping:

– Det er utrolig både for byen og norsk håndball at vi har EM her. Vi er på en medgangsbølge, men vi skulle gjerne også hatt hovedrunde her, erkjenner faren.

Hovedpersonen setter stor pris på ha foreldrene ringside.

– De var grunnen til at jeg startet med håndball. Det betyr en masse å ha dem på tribunen, fastslår Sander Sagosen

KONFIRMANTEN: Sander Sagosen på familieveggen sammen med bror Ciljan og søster Ine hjemme hos Monica og Erlend Sagosen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 10.01.20 kl. 18:27

Mer om

Flere artikler