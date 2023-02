Kroatias Katarina Jezic er klar for Vipers.

Vipers signerer kroatiske landslagskaptein – ble fristilt av egen klubb

Den kroatiske håndballstjernen Katarina Jezic er klar for Vipers. Hun har signert en korttidskontrakt.

Den norske håndballstorheten opplyser om overgangen i sine kanaler tirsdag.

Vipers velger dermed å styrke spillerstallen med en ekstra spiller foran en hektisk sesonginnspurt. Jezic vil raskt være spilleklar. Hun er strekspiller og samtidig en solid forsvarsspiller.

Jezic er fristilt fra sin nåværende klubb Kastamonu, og har skrevet kontrakt med Vipers ut sesongen.

– Vi har fulgt med på Katarina Jezic over tid, og er glade for at hun nå kommer til Vipers. Hun er en fighter som er god i begge ender av banen, og som har en litt annerledes spillestil enn de to linjene vi har i stallen nå, sier trener Ole Gustav Gjekstad i en uttalelse.

Vipers kjemper på flere fronter denne sesongen og vil få et tett kampprogram i sesonginnspurten. Klubben er blant annet regjerende mesterligavinner.

Trener Gjekstad er inne i sin siste seson som trener. Han forsvinner til dansk håndball foran neste sesong.