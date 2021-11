DOMINERTE: Sander Sagosen var god i det norske tapet for Danmark.

Sagosen-show var ikke nok: − Jeg var i rød sone

TRONDHEIM (VG) (Norge-Danmark 28–31) Han dro opp 11 scoringer og åtte assist. Men Sander Sagosen-showet var ikke nok til å senke verdensmesteren.

Av Jostein Overvik

Norges stjernespiller har hatt noen tøffe uker i Kiel med corona-sykdom og negative reaksjoner på Kolstad-overgangen. I hjembyen var han tilbake i begivenhetenes sentrum, men manglet tydelig krefter mot slutten da fire av de seks skuddene ikke satt i mål.

– Jeg var i rød sone og tok kanskje to avslutninger for mye, beskriver han.

– Jeg har ikke spilt og få trent ordentlig på lang tid. Jeg trenger matchtrening og det fikk jeg i dag, sier Sagosen til VG.

Det ble et klart tap for Magnus Landin og Danmark. Kiel-spilleren bekrefter at klubben er inne i en tøff periode. Sagosens Kolstad-overgang har overrasket mange.

– Det har vært en vanskelig tid for oss. Vi har vært rammet av corona og ikke steppet opp, sier Landin til VG. Han understreker at han personlig respekterer Sagosens valg om å vende nesa mot hjembyen sommeren 2023.

Sammen med Kent Robin Tønnesen (5 mål), Simen Holand Pettersen (4 mål) og Kevin Gulliksen (4 mål) holdt Sagosen liv i en kamp Danmark uten storstjernene Mikkel Hansen og Niklas Landin dominerte i to omganger.

– Kent Robin spilte en av sine bedre landskamp på lang tid. Det var morsomt, sier Sagosen om Tønnesen som har hatt et vellykket klubbskifte fra Veszprem til Szeged i Ungarn.

– Det hjelper å få spille og få håndballen inn i kroppen igjen, sier Tønnesen.

Men de danske verdensmesterne og OL-sølvvinnerne vant til slutt kontrollert foran 3120 tilskuere i den gamle arenaen i Trondheim Spektrum. Danskene slo Norge soleklart i OL-kvartfinalen i august og var igjen best.

Norge har siden OL-mistet Magnus Jøndal og Bjarte Myrhol, mens Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød er skadet. Heller ikke Christian O’Sullivan er med på de eneste landskampene før EM-uttaket i desember.

Christian Berge og hans nye assistent, Jonas Wille, har de siste dagene drillet inn et nytt mer fleksibelt forsvarsspill som skal sette mer press på motstanderne.

– Det er spennende med det nye forsvaret. Det ser fornuftig ut i lang tid før vi ofte tapte en duell og det så åpent ut. Men dette var kjempetrening for det defensive, mener Berge.

Danmark tok kommandoen før pause, men Sander Sagosen holdt Norge godt inne i kampen frem til 13–14 halvveis.

Etter å ha startet kampen med en to minutters utvisning dominerte Sagosen Norges angrepsspill totalt med syv scoringer og tre målgivende pasninger. Dermed sto han bak 10 av 13 mål i en omgang der danskene var best.

Også Kolstad-klare Torbjørn Bergerud traff ikke like bra. Landslagskeeperen har hatt en glimrende inntreden i danske GOG, som topper den danske ligaen med ni strake seire denne høsten.

Men mot lagkompis Mathias Gidsel og Danmark tok han bare ett av de 13 skuddene før Kristian Sæverås tok etter 23 minutter. I motsatt ende var Danmarks Jannick Green omgangens beste keeper med redninger på blant annet begge de store mulighetene til Magdeburg-kamerat Magnus Gullerud. Sammen leder de tysk Bundesliga.

Til slutt gikk Bergerud og Sæverås av banen med til sammen fire redninger.

– Sammen med keeperne må vi finne en løsning der de får litt flere skudd som de ønsker. Men vi slapp ikke inn mer enn 31 mål uten at vi hadde alt for høy redningsprosent bakerst. Vi skal ikke skylde på målvaktene, men det er et samspill her, understreker Sander Sagosen.

Norge fortsetter lørdag Gjensidige Cup mot Nederland i Trondheim, mens OL-vinner Frankrike er motstander i avslutningen søndag.