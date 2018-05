FÅR ROS: Stine Bredal Oftedal, Kari Aalvik Grimsbø og Nora Mørk har satt seg i respekt i Vardar-leiren. Foto: AFP

Norske Györ-stjerner omtales som «maskiner» av finalemotstandere

Publisert: 13.05.18 13:02

BUDAPEST (VG) Klokken 18.00 spiller Stine Bredal Oftedal (26) og Kari Aalvik Grimsbø (33) om Champions League-tittelen, med skadde Nora Mørk (27) som hjelper på benken. I leiren til motstander HC Vardar er respekten for de norske jentene stor.

– De er fantastiske. Oftedal er en av de beste midtbackene i verden. Du kan jo ha problemer med å vite hvilke ord du skal bruke for å beskrive dem, forteller Vardar-vingen Jovanka Radicevic (31) til VG.

Det synet deler hennes kroatiske lagvenninne Andrea Penezic, som etter sesongen får norske Tor Odvar Moen som trener og Silje Solberg som medspiller i ungarske Siofok.

– De norske er veldig gode. De er som maskiner, forteller Penezic til VG.

Uten frykt

I en korridor under tribunen på storslagne Papp László Sportsarena utdyper den 186 centimeter høye Vardar-profilen utspillet sitt etter å ha vært med på å knuse russiske Rostov-Don 25–19 i semifinalen.

Penezic roser Bredal Oftedal blant annet for måten hun har opptrådt på i sin første sesong i Györ under trener Ambros Martín.

– Jeg syns hun har tilpasset seg systemet til Ambros på en veldig bra måte. De norske har vært gode hele sesongen, sier 32-åringen.

– Veldig følelsesladd

Penezic er inne i sin femte og siste sesong i makedonske Vardar. Den russiske investoren Sergej Samsonenko har valgt å stoppe de storstilte pengeoverføringene, noe som fører til at laget går i oppløsning til sommeren. Mens Penezic skal til Siofok, har Radicevic skrevet under for rumenske CSM Bucuresti.

Begge innrømmer at det gjør kampen mot Györ ekstra spesiell.

– Det er veldig følelsesladd for oss, men vi er profesjonelle. Vi vil gi alt. Vi vil spille med hjertet utenpå drakten. Vi har ikke forberedt noe spesielt for Györ, vi fokuserte bare på semifinalen mot Rostov, men vi kjenner alle spillerne deres veldig godt. Det er ingenting nytt, sier Penezic.

Kan få revansj

De to finalemotstanderne har møtt hverandre mange ganger. I fjor var det nettopp Györ og HC Vardar som kjempet en intens kamp om Champions League-tittelen.

Da vant ungarerne etter ekstraomganger.

– Alt kan skje i denne finalen. I fjor hadde vi ikke hellet med oss. Vi tapte med ett mål. Nå føler jeg virkelig at det er vår tid til å bringe trofeet med hjem til Skopje. Vi kommer til å være veldig motiverte, forteller Penezic, som dunket inn syv mål mot Rostov-Don lørdag kveld.

– Det er det laget som er smartest som vil vinne. Og jeg er sikker på at det er oss, supplerer Vardars serbiske strekkoloss Dragana Cvijic (28) overfor VG.

Skal nyte opplevelsen

For selv om Vardar-kvinnene har respekt for Györ-spillerne, finnes det tilsynelatende ingen frykt.

– Det blir en veldig tøff match, men jeg tror på laget mitt. Vi har ingenting å tape. Det er den siste gangen vi er sammen, så vi kommer til hallen for å nyte det, sier kantspiller Radicevic, før hun uoppfordret tar noen strofer av «Alt for Norge» og forklarer smilende at det var Heidi Løke som lærte henne teksten da de to spilte sammen i Györ fra 2011 til 2013.

Like lystbetont blir det nok ikke på banen. Györs norske burvokter er i alle fall forberedt på en tøff match, selv om majoriteten av de forventede 12.500 tilskuerne vil være ungarske.

– Vardar er et lag med fysisk store og sterke spillere. Og de er rutinerte. Siden dette er deres siste sesong sammen før alle splittes, tror jeg de vil gi det lille ekstra, forteller Aalvik Grimsbø til VG.

– Det bare å «gunne» på igjen. Det er ikke noe annet å gjøre. Jeg gleder meg noe helt sykt nå. Jeg kommer til å bli nervøs igjen, men det er sånn det skal være, sier Bredal Oftedal etter å ha vunnet semifinalen mot CSM Bucuresti med sifrene 26–20.

PS: Søndagens finale spilles i Budapest klokken 18.00. Kampen om bronsen har avkast klokken 15.15.