FESTENS MIDTPUNKT: Magnus Jøndal gikk rolig frem og hentet bestemannsprisen. Men ble jublet frem av Bjarte Myrhol (til høyre), Gøran Johannessen og Alexander Blonz. Foto: BJORN S. DELEBEKK

11-måls-Magnus Jøndal: Den stille giganten

HERNING (VG) (Sverige-Norge 27–30) – ANALYSE – Han er som en jeger fra hjemtraktene i Indre Østfold. Magnus Jøndal sier ikke stort. Men skyter fantastisk.

Publisert: 21.01.19 21:53 Oppdatert: 21.01.19 22:11

11 mål på 11 skudd i en avgjørende VM-kamp?

Det er nesten ikke til å tro. Venstrekanten skjøt alle skudd innenfor fem meters avstand fra den svenske stjernekeeper-duoen fra Rhein-Neckar Löwen. Men fant alltid en løsning. Et hull. En åpen flate.

Slik krever håndballsportens mest verdifulle valuta: Full ro i helstressede situasjoner. Jøndal blåste to kontringer i mål, fant smarte løsninger på fire skudd fra venstrekanten.

Og imponerte totalt i sin nye ekspertise: Straffekast. Samtlige fem ble satt inn i direkte konfrontasjon med VMs beste keeperpar, Mikael Appelgren og Andreas Palicka.

Det siste målet – kampens punktum – 27–30-scoringen – kom etter at Jøndal selv hadde blitt felt. Veldig mange klassespillere skyter ikke fra 7-meteren etter at de selv har blitt tatt.

Se den dramatiske avslutningen:

Men Magnus Jøndal traff også skuddet som kun er for viderekomne i håndballens verdensklasse.

Og det bare ikke bare med høyrearmen han imponerte. Han var god i forsvar mot den durkdrevne Kiel-stjernen Niclas Ekberg, han løp overganger som en galeislave og skapte kaos i svenskenes forsvar kampen igjennom.

Dermed 10 poeng på VG-børsen.

Lagkameratene var også imponerte:

Etter at vi begynte å sette poeng på håndballgutta i VM for 18 år siden har bare seks spillere opplevd denne æren gjennom 14 norske sluttspill: Bjarte Myrhol (to ganger), Sander Sagosen, Torbjørn Bergerud, Stian Vatne, Steinar Ege og Kjetil Strand.

Det ble observert ulvespor i Jøndals i hjemkommune Hobøl mandag. Litt humoristisk kan man fastslå at det er bra for rovdyret at skytteren ikke er hjemme. Magnus Jøndal er oppvokst i lille Tomter. Bygdesenteret med 1800 innbyggere ligger bare fire-fem mil fra den stolte håndballnasjonen Sverige med to VM-gull og fire EM-gull i premieskapet.

Som liten hadde han bare en gymsal og trene i. Men faren, Arild Jøndal, spilte to landskamper i 1979 og hadde kunnskapen. Derfra vokste et lite eventyr frem. Det begynte sakte i Follo og Arendal. Men da Christian Berge for fem år siden ble landslagssjef, sa han nei til stjernen Håvard Tvedten på venstrekanten og ja til Magnus Jøndal.

Det skapte noen sjokkbølger i norsk herrehåndball.

Det var ikke bare Jøndal som viste gode takter:

Men Jøndal grep sjansen og spiller i dag i Flensburg-Handewitt – Bundesliga-klubben som denne høsten har satt rekord med 19 strake serieseire. Jøndal har scoret 12 på 12 forsøk i én av dem. Så tilfeldighetene rådet ikke i den mektige danske håndballdomen, Boxen, mandag kveld.

Han er en scoringsmaskin. Men ingen sitatmaskin.

Magnus Jøndal byr sjelden de feteste overskriftene, sier lite, men har selvsagt klare meninger rundt den han holder på. De andre landslagsgutta sier han har en «dark side» som er godt synlig på innsiden av miljøet.

I VM har han dessuten vist frem sin aller lyseste side, det som betyr aller mest for ham. Også etter 11 mål gikk Magnus Jøndal rett til kona Emilie og datteren Sofie (1).

Det blir suksess når Sander Sagosen og Christian O’Sullivan får brettet spillet ut slik ut mot den venstre kantsuksessen. Både det norske forsvars- og angrepsspillet er i utvikling. Nå ligger motorveien åpen ned mot Hamburg og fredagens semifinale.

Norge må bare slå Ungarn onsdag, og håpe og tro at Danmark etterpå vinner spiller uavgjort eller ikke taper mer enn med to mål mot Sverige.

Det virker 75 prosent sannsynlig.

Og treffprosenten til Magnus Jøndal?

Den er enda bedre. 39 mål på 43 skudd gir en VM-uttelling på nesten 91 prosent.

Ingen kantspiller er bedre i verden. Akkurat nå.